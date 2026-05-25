사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

개그맨 배영만이 배우인 아들 배강민의 국제 결혼 소식을 알린다.오는 25일 방송될 TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에는 개그맨 배영만이 배우인 아들 배강민의 국제 결혼 소식을 알린다.선공개 영상에서 배영만은 "아들의 결혼 상대자가 일본인"이라며 "직업은 약사다"라고 밝혀 출연진들의 입을 떡 벌어지게 만들었다.배영만은 배우로서 아직 자리 잡지 못한 아들을 위해 예비 신부가 건넨 내조 약속도 공개했다. 배영만은 "아들이 행사 사회로 많이 가는데, 그런 것 하지 말고 배우 오디션을 많이 보게끔, 예비 며느리가 10년간 경제적으로 지원해 주겠다고 했다"며 "(며느리가) 생각이 깊구나, (우리 아들을) 정말 사랑하는구나 싶었다"고 고마운 마음을 표했다.배영만의 며느리 자랑에 30대 미혼 아들을 둔 아빠 김학래는 위기감을 느꼈다. 김학래는 눈을 돌리며 생각이 깊어진 표정을 보였다. 심지어 배강민과 일본인 예비 신부가 직접 코미디언 협회 방문도 예고해 기대를 모았다.한편 국경을 넘은 러브스토리를 전해줄 배영만의 아들과 예비 신부는 오는 25일 밤 10시 '조선의 사랑꾼'에서 공개된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr