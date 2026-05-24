사진=SBS '멋진 신세계'

사진=SBS '멋진 신세계'

사진=SBS '멋진 신세계'

'멋진 신세계'에서 허남준이 임지연의 노출 단속을 했다.지난 23일 방송된 SBS 금토드라마 멋진 신세계' 6회에서는 신서리(임지연 분)의 제주도 광고 촬영 현장에 동행한 차세계(허남준 분)의 모습이 그려졌다.이날 신서리는 소속사 홍 대표(백지원 분)로부터 광고 촬영 의상 콘셉트를 전달받았다. 노출이 있는 드레스들을 A4 용지로 확인한 신서리는 "아주 상스럽다. 이건 옷을 입은 것도 아니고"라면서 깜짝 놀랐다.그러나 신서리는 이내 홍 대표에게 설득당했고, "미모도 물올랐을 때 써야 이용 가치가 있겠지"라며 촬영을 결심했다. 신서리가 "한 번 하는 거 제대로 벗어보자"라며 적극적인 태도를 보이자 홍 대표도 미소를 보였다.촬영 당일, 신서리는 현장에 어깨 라인과 쇄골이 훤히 드러난 푸른색 드레스를 입고 등장했다. 이를 본 차세계는 "의상이 너무 과한 거 아닌가? 의상 교체해요. 당장"이라고 지시했다.하지만 이후에도 신서리가 거듭 노출이 보이는 의상을 입고 나오자 차세계는 계속 의상 교체를 지시했다. 그러면서 "제품 광고 촬영인데 모델이 혼자 너무 과하게 튀어서 문제잖아"라며 "신서리밖에 안 보여. 지금 내 눈에 저 여자밖에 안 보인다고!"라고 소리쳤다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr