사진 = MBC '오십프로' 캡처

사진 = MBC '오십프로' 캡처

MBC '오십프로'가 10년 전 여객선 사건의 진실과 사라진 USB를 둘러싼 추적전을 본격적으로 펼쳐내며 몰입감을 끌어올렸다. 특히 극 말미 잠들어 있던 화산파 2인자 허성태가 다시 본능을 깨우며 짜릿한 전율을 선사했다.지난 23일 방송된 MBC 금토드라마 '오십프로(Fifties Professionals)'(연출 한동화/극본 장원섭) 2회 시청률은 최고 4.7%, 수도권 3.7%, 전국 3.6%를 기록했다. (닐슨코리아 기준)2회에서는 10년 전 여객선 사건의 전말이 드러나 시선을 사로잡았다. 불개(오정세 분)는 일본 정보국 요원 시바사키로 위장해 흑진주(김재화 분)를 기절시킨 뒤 인형 속에 숨겨져 있던 북한 비자금과 밀수 정보, 북한 장교와 한경욱(김상경 분)의 마약 거래 내용이 담긴 USB를 손에 넣었다. 그러나 도주하려는 불개 앞에 정호명(신하균 분)이 나타났고 여기에 USB를 노린 강범룡(허성태 분)까지 얽히며 세 남자의 처절한 육탄전이 펼쳐졌다.거센 파도에 휩쓸리듯 흔들리는 여객선을 배경으로 펼쳐진 액션 시퀀스는 감각적인 슬로우 모션과 역동적인 카메라 워크가 어우러져 극강의 긴장감을 완성했다. 좁은 선실과 갑판 위를 종횡무진 누비며 거칠게 충돌하는 세 남자의 사투와 몸을 아끼지 않는 액션은 '오십프로'만의 장르적 쾌감과 몰입도를 극대화했다.2026년 현재 정호명은 봉제순(오정세 분)의 눈빛만 보고도 그가 바다에 빠진 채 사라졌던 불개임을 직감했다. 이에 정호명은 "이번엔 절대 안 놓쳐"라며 10년 전 실패를 되풀이하지 않겠다는 집념을 드러냈다. 반면 기억을 잃은 봉제순은 자신이 공중을 날아다니는 영상을 보고도 "이게 나라고? 몰라 아무것도 생각 안 나"라며 혼란스러워했다. 과거와 현재 사이에서 갈피를 잡지 못하는 봉제순의 모습은 코믹함과 안쓰러움을 동시에 자아내며 캐릭터의 입체감을 더했다.또한 강범룡의 오른팔 마공복(이학주 분)은 정호명이 다시 움직이기 시작했다는 사실을 언급하며 강범룡을 자극했다. 특히 "친절 편의점 사장님보다 앞뒤 안 가리고 막 나가던 화산파 강범룡 형님이 그립다"라는 말은 과거를 숨긴 채 살아가던 강범룡의 내면을 흔들며 긴장감을 고조시켰다.여기에 강검사(김신록 분)가 본격적으로 흑진주 사망 사건 재수사에 나서며 극은 더욱 쫀쫀해졌다. 자살로 종결된 사건을 재수사하던 강검사는 한경욱과 부장검사(류태호 분)의 수상한 연결고리를 포착했고 영선도 개발 프로젝트를 둘러싼 거대한 음모의 실체가 서서히 드러나기 시작했다.특히 극 말미 정호명이 봉제순의 집 옷장에서 10년 전 여객선에서 여장을 했던 불개의 옷을 발견하며 숨 막히는 긴장감을 선사했다. 동시에 유인구(현봉식 분)가 헤븐캐피탈 사건의 범인을 추적하며 마공복과 봉제순을 압박했고 마공복이 죽음 직전까지 몰린 순간 강범룡이 철문을 부수고 등장하며 단숨에 분위기를 뒤집었다.편의점 사장의 모습은 온데간데없이 사라지고 과거 화산파 2인자의 카리스마를 되찾은 강범룡의 귀환은 짜릿한 전율을 안겼다. 여기에 영선푸드를 향해 질주하는 정호명의 모습이 교차되며 다시 움직이기 시작한 세 남자의 운명이 어떻게 충돌하게 될지 '오십프로' 다음 회에 대한 기대감을 최고조로 끌어올렸다.한편 MBC '오십프로'는 평범해 보여도 끗발 좀 날리던 세 남자가 운명에 의해 다시 움직이게 되는 이야기를 그린다. 세상에 치이고 몸은 녹슬었어도 의리와 본능만큼은 살아있는 인생의 50%를 달려온 프로들의 짠내 나는 액션 코미디다. 매주 금요일 토요일 밤 9시 50분에 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr