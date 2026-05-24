'소라와 진경' 홍진경이 오디션에 나선다. / 사진제공=MBC '소라와 진경'

'소라와 진경' 홍진경이 오디션에 나선다. / 사진제공=MBC '소라와 진경'

MBC '소라와 진경'에서 이소라와 홍진경이 파리 입성 후 처음으로 '나 홀로 오디션'에 도전한다. 냉혹한 현실을 실감했던 두 사람 앞에 예상치 못한 반전 기회가 찾아온 가운데, 홍진경은 "진짜 되고 싶다"며 남다른 의욕을 드러낸다. 특히 키 180cm 홍진경은 세계적인 편집숍 도버스트릿마켓 입점 브랜드 오디션에서 20cm 하이힐 워킹까지 소화하며 긴장감 넘치는 현장을 만든다.'소라와 진경' 지난 방송에서 이소라와 홍진경은 파리 첫 오디션 이후 디자이너의 미묘한 반응과 텅 빈 스케줄 문자함을 확인하며 현실의 벽을 체감했다. 그러나 낙담하기엔 이른 상황. 두 사람에게 새로운 기회가 찾아온다.24일 방송되는 5회에서는 이소라와 홍진경의 첫 개인 오디션 현장이 공개된다. 함께 오디션을 치렀던 두 사람이 파리 입성 후 처음으로 각자 다른 브랜드 오디션에 나서게 된다.먼저 홍진경은 패션 피플들의 성지로 불리는 세계적인 편집숍 도버스트릿마켓(Dover Street Market) 입점 브랜드 오디션에 참여한다. 예고 영상 속 홍진경은 "여기 정말 장난 아니다. 꼭 합격하고 싶다"며 어느 때보다 간절한 마음을 드러낸다.그런 바람이 통했는지 현장에서는 예상 밖 상황이 펼쳐진다. 디자이너의 선택을 받아 곧바로 피팅까지 진행하게 된 것. 하지만 기쁨도 잠시, 홍진경 앞에는 또 다른 미션이 기다리고 있었다.무려 20cm 하이힐을 신고 워킹을 선보여야 하는 상황. 디자이너와 디렉터 등 강렬한 분위기의 관계자들이 지켜보는 가운데, 긴장감 넘치는 오디션 현장이 이어진다. 그럼에도 홍진경의 압도적인 비주얼에 스튜디오 MC들 역시 감탄을 쏟아냈다는 후문이다.과연 홍진경이 도전한 '힙'한 브랜드의 정체는 무엇일지, 또 20cm 하이힐 워킹을 무사히 소화하며 런웨이에 설 수 있을지 관심이 쏠린다. MBC '소라와 진경' 5회는 24일 밤 9시 10분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr