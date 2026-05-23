모델 겸 방송인 이현이가 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

사진=이현이 유튜브

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모델 겸 방송인 이현이가 두 아들을 연 학비 1000만 원대 사립초등학교에 보내는 이유를 솔직하게 털어놨다.23일 유튜브 채널 '워킹맘이현이'에는 '두 아들 모두 보낸 사립초 만족? or 불만족? (사립초 솔직후기)'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 이현이는 남편 홍성기와 함께 단골 술집을 찾아 두 아들의 학교생활과 교육 고민에 대해 허심탄회하게 이야기했다. 현재 두 아들 윤서, 영서는 모두 중앙대학교사범대학부속초등학교에 재학 중이다. 남편 홍성기 역시 같은 학교 출신이다.이현이는 가장 많이 듣는 질문으로 "형이 다녀서 둘째도 쉽게 들어간 거 아니냐"는 이야기를 꼽았다. 하지만 그는 "형제 전형이 전혀 없다. 처음 뽑을 때는 완전 랜덤 추첨"이라고 설명했다.홍성기 역시 "형제로 다니는 경우는 전교에 3명 정도밖에 안 된다"면서 "우리 때랑 윤서 때, 영서 때 추첨 방식도 전부 달랐다"고 말했다.실제로 과거에는 학생이 직접 상자 안에 손을 넣어 당첨 여부를 확인하는 방식이었다고. 홍성기는 "동그라미면 합격이고 X면 탈락이었다"며 "오징어게임 같았다"고 떠올려 웃음을 자아냈다.현재는 온라인 시스템으로 통합됐지만 경쟁은 여전히 치열했다. 이현이는 "영서 때는 세 학교를 지원했는데 운 좋게 중대부초에 바로 합격 문자가 왔다"며 당시를 회상했다.두 사람이 사립초를 선택한 이유도 솔직했다. 이현이는 "내가 워킹맘이지 않냐. 사립초는 하교 시간이 늦은 편"이라며 현실적인 이유를 밝혔다.이어 "사립초마다 특징이 다 다르다"며 "중대부초는 수학 중심이고 역사 수업이 좋다. 공부를 많이 시키기로 유명한 학교"라고 설명했다.홍성기는 "한자는 매년 자격증을 따야 한다"며 "학교 자체가 목표 지향적인 분위기"라고 덧붙였다.특히 두 사람은 학교 교육 방식에 대한 만족감을 드러냈다. 홍성기는 "학교에서 영어 도서관 100권 읽기 같은 목표를 정해준다"며 "엄마 아빠가 시키면 안 하는 것도 학교에서 목표를 주면 아이가 스스로 하려고 한다"고 말했다.이현이는 첫째 윤서와 둘째 영서의 성향 차이도 언급했다. 그는 "윤서는 생각이 많고 영서는 목표가 생기면 바로 달려가는 스타일"이라며 "둘 다 성향은 다르지만 학교에 잘 맞는 것 같다"고 이야기했다.홍성기는 자신이 졸업한 학교를 두 아들도 다니고 있는 현재 상황에 대한 만족감도 표현했다. 그는 "아이들 팔자가 좋아서 그런지 모르겠는데, 내가 어릴 때 느꼈던 감정을 아이들과 공유할 수 있다는 게 너무 좋다. 부모와 아이 사이 공감대가 생기는 것 같다"고 말했다.이현이는 윤서가 미국 존스홉킨스 CTY 캠프 떠날 예정이라고 밝히며 "중학교 진학이나 국제학교, 국제중 등에 대해서도 아이 의견을 최대한 들어보려고 한다. 아이가 기숙사에 대한 로망이 있다. 아이들이 직접 선택할 수 있게 방향을 잡아주고 있다"고 밝혔다.한편 이현이는 삼성전자 반도체 개발 엔지니어 출신 홍성기와 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 중대부초는 연간 학비 약 1000만 원 수준의 명문 사립초등학교로 알려져 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr