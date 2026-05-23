이미지 크게보기 사진 = SBS ‘멋진 신세계’

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‘멋진 신세계’ 차세계(허남준 분)이 신서리(임지연 분)의 촬영 중 노출 의상을 교체하라 지시했다.23일 방송된 SBS 금토드라마 ‘멋진 신세계’ 6회에서는 차세계(허남준)가 신서리(임지연)의 광고 촬영 현장에서 질투심을 감추지 못하는 모습이 그려졌다.이날 신서리는 등이 파이거나, 어깨 등 신체 일부가 훤히 드러나는 의상을 입고 광고 촬영장에 등장했다. 차세계는 촬영이 시작되자마자 어딘가 못마땅한 표정을 지었다.계속 신서리의 의상을 갈아입히도록 한 차세계는 “옷이 왜 이 모양이 따구냐”라며 노출 의상을 문제 삼기 시작했다.옷을 여러 번 갈아입게 된 신서리도 발끈했다. 그는 “뭐 눈에는 뭐만 보인다더니. 마귀가 낀 거다”며 차세계를 향해 구두를 던지려고 했지만 백광남(김민석 분)이 만류했다.소속사 홍대표(백지원 분)가 차세계에게 “마케팅팀 컨펌도 다 해주셨고, 의상이 그리 튀지 않는데”라고 묻자, 차세계는 “소재가 저럴 줄 몰랐다. 제품 홍보하는 광고인데 신서리가 너무 튄다”라며 예민한 반응을 보였다.급기야 “지금 저 여자밖에 눈에 안 보인다”고 속내를 드러냈다.결국 차세계는 “의상을 전면 교체하라”며 목소리를 높였고, “광고주가 나니까 내 니즈에 맞춰라”라고 엄포를 놔 현장을 긴장하게 만들었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr