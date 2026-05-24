방송인 유재석이 브이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

유재석이 효리수 섭외에 관심을 보인다. / 사진제공=MBC '놀면 뭐하니'

MBC '놀면 뭐하니?'에서 유재석이 소녀시대 유닛 '효리수(효연·유리·수영)'에게 러브콜을 보낸다. 유재석이 연출한 숏폼 드라마 OST의 가창자로 '효리수'를 직접 언급하며 즉석 전화 연결까지 시도한다.24일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석의 숏폼 드라마 감독 데뷔작 '동생이 훔친 내 여자를 다시 뺏기로 했다'(약칭 '동훔내여다뺏') OST 가수를 찾기 위한 이야기가 공개된다.'동훔내여다뺏'은 공개 이후 130만 뷰를 돌파했다. OST 역시 관심을 끌고 있다. 백지영이 부른 메인 테마곡 '끝까지 못한 말'과 '자객의 단어'에 이어, 아직 가창자가 정해지지 않은 댄스곡 '별이 쏟아지는 밤'도 시청자들의 주목을 받고 있다.'별이 쏟아지는 밤'은 유재석의 음악 취향이 담긴 댄스곡으로, AI를 활용해 작사·작곡한 노래다. 방송 이후 "노래를 부를 가수를 찾아달라", "유재석이 왜 'TOP100귀'인지 알겠다" 등의 반응이 이어졌다.이에 유재석은 "'효리수'가 부르면 어떨까. 욕심나는 친구들"이라며 소녀시대 유닛을 언급했다. 다만 메인 보컬 포지션에 대한 고민도 함께 털어놓아 웃음을 자아냈다. 이후 촬영 중 유리와 즉석 전화 연결이 성사됐다. 유재석은 "OST 곡이 있다"며 컬래버레이션을 제안했다.유리는 "'효리수' 음악을 책임질 프로듀서를 찾고 있다"며 고민을 털어놓는 한편, 유재석의 제안에 관심을 보였다. 이어 즉석에서 '별이 쏟아지는 밤'을 직접 불러보며 열의를 드러냈다고 해 어떤 반응을 보였을지 궁금증을 자아낸다.이날 방송에서는 세종대왕의 어명을 수행하는 유재석, 하하, 허경환, 주우재의 모습도 공개된다. '왕의 사자'로 변신한 멤버들의 활약은 24일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr