사진=KBS2 '살림남2'

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가수 은지원이 '1박 2일' 촬영 당시를 떠올리며 나영석 PD를 언급했다.지난 23일 방송된 KBS2 예능 '살림하는 남자들' 시즌2(이하 '살림남2')에는 트로트 가수 박서진이 방송 분량을 위해 '1박 2일' 콘셉트를 참고해 PD로 나서는 모습이 그려졌다.이날 박서진은 '1박 2일' 초대 PD였던 나영석처럼 방송 분량을 챙기겠다며 까나리 복불복을 준비했다. 또 "1분 1초도 쉬지 않고 움직이라며" 가족들을 몰아세웠다.박서진의 분량 광기에 은지원은 "미친X 아니냐"라며 놀랐다. 박서진 가족들도 "사람 밥은 먹여가면서 해라"라고 분노했다. 박서진의 부모님은 부부싸움을 하기도 했다.과거 '1박 2일'에 출연한 바 있었던 은지원은 "촬영하다 진짜 밥을 안 줘서 화난 적 있냐"라는 질문에 은지원은 "늘 화가 나 있어서 모르겠다"면서 "늘 예민했다. 경치가 좋은 곳에 가도 눈에 안 들어온다. 짜증나서"라고 솔직하게 말했다.또 은지원은 나영석 PD에 대해 "나영석은 늘 즐거웠다. 우리는 진짜 겁나 짜증났는데. 난 항상 (촬영장에서) 진심으로 화를 냈다"라고 덧붙였다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr