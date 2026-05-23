배우 류승범이 버스전용차로를 불법적으로 주행한 것으로 확인됐다. / 사진=텐아시아DB

배우 류승범이 회사 차량을 운행하던 중 버스전용차로를 여러 차례 위반해 과태료를 부과받은 사실이 확인된 가운데, 소속사가 사과했다. 다만 본인은 아직까지 이 일에 대한 해명이 없는 상태다.23일 류승범이 몸 담았던 소속사 와이원엔터테인먼트는 "먼저 소속 배우 관련 보도로 인해 많은 분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"라고 입장을 밝혔다.이어 "확인 결과, 일정 중 회사 차량을 운행하는 과정에서 버스전용차로 위반으로 과태료가 부과된 사실이 있었다"며 "해당 과태료는 통지서 확인 즉시 납부 조치를 완료했다"라고 설명했다. 또한 "이유 여하를 막론하고 교통법규를 철저히 준수하지 못한 점 고개 숙여 사과드린다"라고 전했다. 그러면서 "향후 차량 운행 시 관련 법규를 엄격히 준수할 수 있도록, 내부 현장 관리에 더욱 만전을 기하겠다"고 덧붙였다.텐아시아 단독 취재 결과, 류승범은 넷플릭스 영화 '굿뉴스' 촬영 당시 소속사 차량인 카니발을 직접 운전해 이동하는 과정에서 여러 차례 버스전용차로를 이용한 것으로 확인됐다. 이로 인해 소속사 측에 수십만원의 과태료가 부과됐다.류승범은 당시 와이원엔터테인먼트 소속 배우로 담당 매니저가 있었다. 하지만 매니저 동행 없이 혼자 소속사 차량을 운전해 촬영장을 오간 것으로 알려졌다. 류승범이 이용한 차량은 7인승 카니발로, 버스전용차로 통행이 허용되지 않는 차종이다.앞서 와이원엔터테인먼트는 류승범과의 전속계약이 만료됐다고 밝히기도 했다. 다만 버스전용차료 상습 불법 주행 및 과태료 부과는 류승범이 와이원엔터테인먼트 소속일 당시 일어난 일이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr