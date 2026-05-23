박효진 아나운서가 '사장님 귀는 당나귀 귀'에 출연한다. / 사진제공=KBS '사장님 귀는 당나귀 귀'

박효진 아나운서가 '사장님 귀는 당나귀 귀'에 출연한다. / 사진제공=KBS '사장님 귀는 당나귀 귀'

'서울대 민지'로 화제를 모은 박효진 KBS 신입 아나운서의 철저한 계획형 일상이 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서 공개된다. 시간대별로 짜인 스케줄표부터 깔끔하게 정리된 메이크업 가방까지 남다른 정리 습관이 눈길을 끌 예정이다. 특히 KBS 창원총국 메인 뉴스 앵커로 성장한 모습까지 담긴다.오는 24일 방송되는 '사당귀'에서는 뉴진스 민지 닮은꼴로 주목받은 박효진 신입 아나운서의 KBS 창원총국 일상이 공개된다. 앞서 '신입 합평회'에서 눈물을 보였던 박효진 아나운서는 현재 KBS 창원 7시 메인 뉴스 단독 앵커를 맡아 약 40분간 이어지는 생방송 뉴스를 안정적으로 진행하며 한층 성장한 모습을 보여준다.이와 함께 박효진 아나운서의 꼼꼼한 정리 습관도 공개된다. 시간대별로 세세하게 정리된 스케줄표는 물론, 전문 메이크업숍을 연상케 하는 메이크업 가방까지 등장해 시선을 사로잡는다.특히 종류별 고데기 4개와 아이섀도우 10개, 쿨톤과 웜톤으로 구분된 다양한 틴트가 정갈하게 정리돼 있어 감탄을 자아낸다. 직접 얼굴 도안을 그려 메이크업 수정 사항을 기록한 메모까지 공개되며 '파워 J' 면모를 나타낸다.이를 본 엄지인은 "효진아 너무 놀라워~"라며 감탄한 뒤 메이크업 제품들을 하나씩 꺼내 직접 사용해본다. 이에 박명수는 "엄지인이 강탈하고 있어"라며 박효진 아나운서 지키기에 나선다. 전현무는 "경찰 불러!"라고 말해 웃음을 자아냈다.박효진 아나운서의 계획형 일상과 빈틈없는 정리 습관은 오는 24일 오후 4시 40분 방송되는 '사당귀'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr