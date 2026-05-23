23일 방송되는 '은밀한 감사'에서 신혜선, 공명의 본격적인 로맨스가 시작된다. / 사진제공=tvN

'은밀한 감사'는 매주 토, 일 오후 9시 10분에 방송된다. / 사진제공=tvN

'은밀한 감사'의 신혜선, 공명이 본격적인 사내연애 로맨스에 돌입한다.23일 방송되는 tvN 토일드라마 '은밀한 감사'에서는 스킨스쿠버 동호회 감사 조사에 나선 주인아(신혜선 분), 노기준(공명 분)의 모습이 그려진다. 앞서 서로의 진심을 확인한 두 사람은 한층 가까워진 거리만큼 더 달달해진 케미스트리로 설렘을 더할 전망이다.지난 방송에서 주인아는 자신을 붙잡는 전재열에게 선을 긋고서 노기준을 향한 마음을 인정했다. 자신 때문에 상처받았을 노기준을 떠올리며 뒤늦은 후회를 삼키던 순간 노기준이 나타났다. 주인아는 언제나 한 걸음 먼저 직진해온 노기준에게 먼저 다가가 입을 맞췄고 서로를 향한 진심을 마침내 확인하며 관계의 새로운 변화를 맞았다. 그런 가운데 주인아의 투고 메일 발송인이 박아정(홍화연 분)이라는 사실이 드러나며 충격을 더했다.본격적인 쌍방 로맨스에 이목이 쏠린 가운데 공개된 사진은 기대를 더욱 키운다. 황금 같은 주말도 반납한 채 감사 조사에 나선 주인아와 노기준의 모습이 흥미롭다. 데이트와 업무를 동시에 해결하겠다는 주인아의 계획에 노기준은 못 이기는 척 따라나선다. 스킨스쿠버 장비를 갖춰 입고 어딘가를 응시하는 주인아와 노기준의 예리한 눈빛에서 심상치 않은 사건을 짐작게 한다.홈데이트에서도 워커홀릭 커플의 열일은 계속된다. 일에 몰두하면서도 자연스럽게 서로에게 바짝 기대어 있는 모습은 달달한 연인 그 자체다. 한층 가까워진 거리만큼 짙어진 설렘이 심박수를 한층 높인다. 로맨스 속에서도 빈틈없이 감사 레이더를 풀가동시키는 에이스 콤비가 이번 조사에서 또 어떤 활약을 펼칠지 기대가 쏠린다.'은밀한 감사'는 매주 토, 일 오후 9시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr