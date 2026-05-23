사진 = 안현모 인스타그램

방송인 안현모가 우아한 미모를 자랑해 눈길을 끌고 있다.최근 안현모는 자신의 인스타그램에 JRBC '새로고침: 두 번째 뇌, 장을 깨워라' 프로그램 홍보와 함께 사진을 올렸다.안현모는 "장과 뇌가 어떻게 연결되어 있는지 내 예쁜 장을 어떻게 더 예쁘게 돌봐야 하는지 많이 배우고 깨달을 수 있는 시간이었답니다!"라고 밝혔다.사진 속 안현는 밝은 하늘색 드레스를 입은 채 커다란 꽃다발을 품에 안고 카메라를 바라보고 있다. 자연스럽게 묶은 헤어와 은은한 메이크업이 어우러지며 차분하면서도 우아한 분위기를 완성했다.안현모가 들고 있는 꽃다발에는 다양한 초록빛 식물과 화이트, 핑크 컬러의 꽃이 풍성하게 담겨 있어 시선을 끌었다. 깔끔한 배경 앞에 선 안현모의 단정한 실루엣이 더해지며 세련된 무드가 자연스럽게 이어졌다.이를 본 팬들은 "너무 아름답다" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "꽃이 꽃을 품었네요" "진짜 아름다우세요" "정말 고상하시다" 등의 댓글을 달았다.한편 1983년생으로 43세인 안현모는 다양한 방송 및 MC 활동을 통해 대중과 소통하고 있다. 안현모는 한국외국어대학교 통번역대학원 국제회의통역 석사 출신으로 SBS에서 기자로 활동했었다. 또 안현모는 2017년 브랜뉴뮤직 대표 라이머와 결혼한 후 2023년 11월 파경을 맞았다. 이혼 이후에도 본업과 본업 외 활동을 활발하게 이어가고 있는 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr