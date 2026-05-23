사진 = MBC '오십프로' 캡처

사진 = MBC '오십프로' 캡처

MBC '오십프로'가 첫 방송부터 블랙 코미디와 첩보 액션이 어우러진 강렬한 전개로 안방극장을 사로잡았다. 국정원, 북한 공작원, 조직폭력배가 사라진 '물건'을 둘러싸고 얽히기 시작하며 10년 만에 다시 움직인 세 남자의 운명이 본격적으로 펼쳐졌다.지난 22일 방송된 MBC 금토드라마 '오십프로(Fifties Professionals)'(연출 한동화/극본 장원섭) 1회 시청률은 최고 7.7%, 수도권 4.5%, 전국 4.4%를 기록했다. 이는 전작인 변우석, 아이유 주연인 드라마 MBC '21세기 대군부인' 1회가 전국 7.8%, 수도권 8.2%, 최고 9.3%에 비하면 하락한 수치다. (닐슨코리아 기준)1회는 국가안보실장 권순복(안내상 분)과 국정원 대공팀장 조성원(김상호 분)이 북한 장교와 결탁한 국정원 1차장 한경욱(김상경 분)의 마약 밀수 정황을 추적하는 과정으로 시작됐다. 대한민국을 마약 국가로 만들 수도 있는 거대한 거래를 막기 위해 두 사람은 국정원 내부 비공식 블랙요원 정호명(신하균 분)을 투입했고 북한 역시 특수 공작원 불개(오정세 분)를 움직이며 긴장감을 끌어올렸다. 여기에 화산파까지 개입하며 남북 정보기관과 범죄 조직이 뒤엉킨 삼파전이 펼쳐졌고 극의 긴장감은 더 치솟았다.'물건 확보'라는 단 하나의 목표 아래 각자의 욕망과 명령이 충돌하는 과정은 첩보 영화 같은 긴장감을 자아냈다. 하지만 작전은 실패했고 USB를 가진 채 사라진 불개와 권순복의 죽음은 여객선 사건을 미궁 속으로 빠뜨렸다.그로부터 10년 후 국정원 최고의 블랙요원이었던 정호명은 외상값도 제대로 못 받는 중국집 오란반점 주방장이 되어 있었다. 국가의 운명을 짊어졌던 호명이 가족의 구박을 받으며 살아가는 현실은 씁쓸하면서도 웃음을 자아냈다. 그러나 호명은 여전히 조성원과 은밀히 연락하며 사라진 불개와 물건을 추적했고 끝나지 않은 작전의 불씨를 이어갔다.특히 10년 전 기억을 잃은 채 상사의 갑질을 견디며 살아가는 봉제순의 서사는 강렬한 반전을 남겼다. 자신이 어떤 사람이었는지도 기억하지 못한 채 팔푼이 취급을 받으며 살아가는 그는 여장까지 불사하며 잃어버린 기억의 실마리를 찾기 위해 애썼다.또한 전국구 싸움꾼이었던 강범룡은 부하 마공복(이학주 분)과 함께 감옥에 있는 형님의 옥바라지를 하며 10년째 편의점을 운영 중이었다. 현실에 적응한 듯 보이는 강범룡과 달리 마공복은 오란반점을 드나들며 정호명을 예의주시했고 그가 다시 움직일 날만 기다리며 긴장감을 더했다.무엇보다 극 말미 봉제순은 조카 문제로 헤븐캐피탈을 찾아가며 또 한 번 긴장감을 끌어올렸다. 특히 금강식(이순원 분)과 몸싸움을 벌이던 순간 머리를 부딪힌 충격과 함께 잊고 있던 본능이 깨어나 모두를 놀라게 했다. 그동안 숨겨져 있던 불개의 정체가 드러나는 동시에, 봉제순이 순식간에 조폭들을 제압하는 장면은 통쾌함과 소름을 동시에 안겼다. 여기에 이를 목격한 정호명이 "드디어 찾았다. 불개"라고 확신하는 장면이 엔딩을 장식하며 다음 회에 대한 기대감을 최고조로 끌어올렸다.뿐만 아니라 임천지검 검사 강영애(김신록 분)의 등장은 또 다른 방향의 긴장감을 더했다. 좌천된 검사였던 그는 이미 종결된 자살 사건을 재수사하며 집요하게 진실을 파고들었다. 특히 죽은 흑진주(김재화 분)의 집에서 발견한 비밀 공간과 10년 전 여객선 사건 자료는 과거와 현재가 본격적으로 연결되기 시작했음을 암시했다. 여기에 흑진주가 10년 동안 숨어 살다 죽었다는 사실까지 드러나며 사건은 더욱 거대한 음모로 확장됐다.이처럼 '오십프로'는 첫 회부터 액션의 긴장감과 블랙 코미디, 생활 밀착형 드라마의 현실감을 절묘하게 섞어내며 단숨에 몰입도를 끌어올렸다. 특히 신하균, 오정세, 허성태, 김신록, 이학주, 김상호는 물론 특별 출연한 김상경, 안내상까지 배우들의 압도적인 연기력이 극의 완성도를 높였다. 또한 10년 전 사건과 사라진 물건이라는 미스터리가 유기적으로 맞물리며 강렬한 첫인상을 남겼다. 무엇보다 한때 각자의 세계를 주름잡던 세 남자가 세월에 밀려 현실에 묻혀 살아가다가 다시 움직이기 시작했다는 설정은 앞으로 펼쳐질 이들의 활약에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다.기억을 잃은 불개가 자신의 과거를 되찾을 수 있을지, 그리고 10년 동안 감춰졌던 USB와 마약 거래의 진실은 무엇일지 궁금증이 증폭된다. '오십프로'는 단 한 회만으로도 세 남자의 재회와 거대한 추적전의 서막을 강렬하게 알렸다.한편 MBC 금토드라마 '오십프로'는 평범해 보여도 끗발 좀 날리던 세 남자가 운명에 의해 다시 움직이게 되는 이야기를 그린다. 세상에 치이고 몸은 녹슬었어도 의리와 본능만큼은 살아있는, 인생의 50%를 달려온 프로들의 짠내 나는 액션 코미디다. 23일 밤 9시 50분 2회가 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr