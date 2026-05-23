김지민이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

23일 오전 10시 SBS Plus '이호선의 사이다' 21회가 방송된다. / 사진제공=SBS Plus

이호선 상담가와 개그우먼 김지민이 과거 채팅으로 남자를 만났던 경험을 털어놓는다. 김지민은 지난해 7월 김준호와 결혼했다.23일 방송하는 SBS Plus '이호선의 사이다' 21회에서는 사랑이라는 이름 아래 반복되는 집착과 갈등, 상처에 대한 현실적인 사연들이 공개된다.이날 방송에는 이호선과 김지민이 이야기를 나누던 중 예상치 못한 '채팅 만남' 경험담이 공개된다. 김지민은 "나는 채팅으로 남자를 만나 본 적 있다"고 말하자 이호선은 "나도"라고 맞장구를 쳐 모두를 놀라게 한다.김지민은 "되게 잘생겨서 그 오빠를 좋아했었다"며 좀 더 자세한 경험담을 이야기한다. 이호선도 "나는 웬 산적이 출몰했다. 그 사람 입장에서는 나를 보고 아줌마가 나왔다고 생각했을 수도 있다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "커피만 마시고 바로 헤어졌다. 다시는 연락 안 했다. 그리고 닉네임도 바로 바꿨다"고 솔직한 경험을 털어놨다.김지민은 한 사연을 접한 뒤 분노하는 모습도 보여준다. 그는 "이걸 어떻게 이렇게 당당하게 사연으로 보냈지? 이게 사실이냐"며 황당해 한다. 이어 "집에 있는 그분이 오늘 사연마다 계속 생각난다"며 자신의 남편 김준호를 지칭한 듯한 발언을 해 궁금증을 자아낸다.'이호선의 사이다'는 매주 토요일 오전 10시 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr