키 173cm에 몸무게 49kg 스펙을 가지고 있는 배우 김사랑의 동안 볼살과 시원하게 뻗은 각선미가 시선을 집중 시킨다.
최근 김사랑은 자신의 인스타그램에 초록 하트 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.
공개 된 사진 속 김사랑은 초록빛 덩굴 식물 앞에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 연한 데님 재킷과 긴 생머리가 어우러지며 편안하면서도 청순한 분위기를 자아냈다. 김사랑은 야외 테라스 공간에서 자연스럽게 셀카를 촬영하며 맑은 피부와 또렷한 이목구비를 드러냈다. 뒤편으로는 화이트 테이블과 파라솔, 식물로 둘러싸인 공간이 함께 담기며 한적한 분위기를 더했다. 또 다른 사진에서는 블랙 미니스커트와 로퍼, 화이트 삭스를 매치한 채 의자에 앉아 휴대전화를 들고 있다. 옆자리에 놓인 블랙 백과 유리 테이블 위 음료가 더해지며 꾸민 듯 꾸미지 않은 데일리 무드를 완성했다.
이를 본 팬들은 "너무 여뿌다" "예쁘고 아름답네요" "사랑님 너무 예쁘세요" "사랑사랑 내사랑 그대" "너무 예뻐서 반했어요" "사랑해요" 등의 댓글을 달았다. 한편 1978년생으로 48세인 김사랑은 2000년 미스코리아로 데뷔 후 드라마 '시크릿 가든', '사랑하는 은동아', 영화 '남남북녀' 등에 출연해 얼굴을 알렸다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
최근 김사랑은 자신의 인스타그램에 초록 하트 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.
공개 된 사진 속 김사랑은 초록빛 덩굴 식물 앞에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 연한 데님 재킷과 긴 생머리가 어우러지며 편안하면서도 청순한 분위기를 자아냈다. 김사랑은 야외 테라스 공간에서 자연스럽게 셀카를 촬영하며 맑은 피부와 또렷한 이목구비를 드러냈다. 뒤편으로는 화이트 테이블과 파라솔, 식물로 둘러싸인 공간이 함께 담기며 한적한 분위기를 더했다. 또 다른 사진에서는 블랙 미니스커트와 로퍼, 화이트 삭스를 매치한 채 의자에 앉아 휴대전화를 들고 있다. 옆자리에 놓인 블랙 백과 유리 테이블 위 음료가 더해지며 꾸민 듯 꾸미지 않은 데일리 무드를 완성했다.
이를 본 팬들은 "너무 여뿌다" "예쁘고 아름답네요" "사랑님 너무 예쁘세요" "사랑사랑 내사랑 그대" "너무 예뻐서 반했어요" "사랑해요" 등의 댓글을 달았다. 한편 1978년생으로 48세인 김사랑은 2000년 미스코리아로 데뷔 후 드라마 '시크릿 가든', '사랑하는 은동아', 영화 '남남북녀' 등에 출연해 얼굴을 알렸다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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