사진 = 김사랑 인스타그램

사진 = 김사랑 인스타그램

사진 = 김사랑 인스타그램

사진 = 김사랑 인스타그램

키 173cm에 몸무게 49kg 스펙을 가지고 있는 배우 김사랑의 동안 볼살과 시원하게 뻗은 각선미가 시선을 집중 시킨다.최근 김사랑은 자신의 인스타그램에 초록 하트 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 김사랑은 초록빛 덩굴 식물 앞에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 연한 데님 재킷과 긴 생머리가 어우러지며 편안하면서도 청순한 분위기를 자아냈다.김사랑은 야외 테라스 공간에서 자연스럽게 셀카를 촬영하며 맑은 피부와 또렷한 이목구비를 드러냈다. 뒤편으로는 화이트 테이블과 파라솔, 식물로 둘러싸인 공간이 함께 담기며 한적한 분위기를 더했다.또 다른 사진에서는 블랙 미니스커트와 로퍼, 화이트 삭스를 매치한 채 의자에 앉아 휴대전화를 들고 있다. 옆자리에 놓인 블랙 백과 유리 테이블 위 음료가 더해지며 꾸민 듯 꾸미지 않은 데일리 무드를 완성했다.이를 본 팬들은 "너무 여뿌다" "예쁘고 아름답네요" "사랑님 너무 예쁘세요" "사랑사랑 내사랑 그대" "너무 예뻐서 반했어요" "사랑해요" 등의 댓글을 달았다.한편 1978년생으로 48세인 김사랑은 2000년 미스코리아로 데뷔 후 드라마 '시크릿 가든', '사랑하는 은동아', 영화 '남남북녀' 등에 출연해 얼굴을 알렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr