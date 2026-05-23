기안84가 자신의 반려견이 유치원에 다닌다는 소식에 당황했다. / 사진=텐아시아DB

기안84가 강아지 유치원의 존재에 당황하면서도 수긍하는 모습을 보였다. / 사진='나 혼자 산다' 방송 캡쳐

만화가 겸 방송인 기안84가 반려견들이 다니는 강아지 유치원의 존재에 당황했다.지난 22일 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다'에는 제주도 어머니 집에 방문한 기안84의 모습이 그려졌다. 기안84는 반려견이 강아지 유치원을 다니고 있다는 사실을 듣고 놀란다. 어머니는 반려견들에게 직접 유치원 가방을 메어주고 도시락까지 싸주며 남다른 애정을 쏟았다.기안84는 "이 세상이 어떻게 돌아가는 건지, 어디서부터 잘못된 건지"라며 당혹스러워했다. 그는 "우리는 어떤 과도기에 살고 있는 것인가 하는 생각도 들면서 한편으로는 분명 필요하기 때문에 있는 것이라 알쏭달쏭하다"고 털어놨다.이에 코쿤은 "처음엔 누구 좋으라고 보내는 건지 생각했는데 필요한 교육이 있더라"고 말했다. 전현무는 "보호자의 빈자리를 채워주는 것이다"며 "사회성과 사교성도 기를 수 있다"고 강아지 유치원의 순기능을 설명했다.유치원에 가는 길 반려견 달콩이가 유치원 반장이 됐다는 소식이 전해졌다. 기안84는 "오 마음에 안 들어"라며 장난스러운 반응을 보여 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr