최근 이희준 배우와 만나 인터뷰를 진행했다. / 사진제공=BH엔터테인먼트

최근 이희준 배우와 만나 인터뷰를 진행했다. / 사진제공=BH엔터테인먼트

평소 절친한 사이로 알려진 박해수와의 호흡에 대해서도 이야기했다. 이희준은 "해수 배우와 작업할 때 가장 좋은 점은 연극을 할 때부터 함께해 온 사이라 틈만 나면 연습할 수 있다는 것"이라고 밝혔다.



이어 그는 "서로 눈치 보지 않고 의견을 자유롭게 주고받았다. 연기에 대한 이야기도 편하게 할 수 있어서 그런 부분들이 장면마다 고스란히 드러난다고 생각한다. 앞으로 함께 늙어가면서 10 작품 정도 더 같이 찍고 싶다"라며 웃어 보였다.



정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

배우 이희준이 '허수아비' 촬영 비하인드를 밝혔다.최근 서울 강남구에 위치한 BH엔터테인먼트 사옥에서 'ENA 월화드라마 허수아비'에 출연한 이희준을 만났다.'허수아비'는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사 강태주(박해수 분)가 자신이 혐오하던 인물과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 범죄 수사 스릴러다. 1986년 9월 15일부터 1991년 4월 3일까지 경기도 화성군 일대에서 벌어진 이춘재 연쇄살인사건을 소재로 한다. 극 중 이희준은 정치계 입문을 노리는 검사 차시영 역을 맡아 박해수와 혐관 케미를 보여줬다.지난 26일 종영한 '허수아비'는 마지막 화에서 8.1% 자체 최고 시청률을 기록하며 유종의 미를 거뒀다. 이희준은 작품의 흥행 비결로 화기애애했던 현장 분위기를 꼽았다. 그는 "감독님이 스태프와 배우들을 정말 많이 배려해 주셨다. 촬영 중에는 오후 1시부터 4시까지 브레이크 타임을 줬다. 동네 목욕탕 비용도 내주셔서 다 같이 냉탕에 가곤 했다"고 회상했다.그러면서 "그러다 오후 4시에 다시 모이면 모두가 정말 열심히 촬영했다. 구현하기 어려운 장면이 많았는데도 다들 최선을 다했다. 현장 분위기가 정말 좋았다. 배려해 주는 연출의 힘이 이런 시청률로 돌아오는구나 싶었다"고 덧붙였다.