메이저리거 이정후가 가수 지드래곤과 한솥밥을 먹는다. / 사진=이정후 SNS, 텐아시아DB

이정후가 갤럭시코퍼레이션과 전속 계약을 체결했다. / 사진=이정후 SNS

메이저리거 이정후가 갤럭시코퍼레이션과 전속 계약을 체결했다.지난 20일 피지컬 AI 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션이 "미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 이정후 선수와 계약을 체결했다"고 밝혔다. 이정후는 2024년 메이저리그 진출 당시 6년 총액 1억 1300만 달러에 계약을 체결하며 주목받았다.이번 계약은 이정후의 국내외 매니지먼트와 라이선스, 브랜드 및 디지털 콘텐츠 사업 전반에 대한 전략적 파트너십이다. 갤럭시코퍼레이션은 이정후가 전 세계 팬들과 더욱 다양하게 소통할 수 있도록 도울 예정이다.최용호 갤럭시코퍼레이션 대표는 "대한민국을 대표하는 이정후 선수와 함께하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"라며 "이정후 선수는 뛰어난 실력은 물론 성실함과 건강한 에너지까지 갖춘 글로벌 스타다. 선수의 가치와 철학이 장기적으로 더욱 빛날 수 있도록 함께 성장해 나가겠다"고 밝혔다.한편 갤럭시코퍼레이션 소속 아티스트로는 가수 지드래곤(G-DRAGON), 태민, 김종국, 배우 송강호 등이 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr