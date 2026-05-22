브라이언이 삼숙이 사진을 보고 경악한다./사진제공=MBN

브라이언이 삼숙이 사진을 보고 경악한다./사진제공=MBN

브라이언이 필터 없는 입담을 뽐낸다.22일 오후 9시 10분 방송되는 ‘전현무계획3’ 32회는 '빨간맛 특집'으로, 전현무, 곽튜브(곽준빈)가 플라이투더스카이 환희, 브라이언과 강원도 강릉으로 떠난다.이날 전현무, 곽튜브는 강릉의 ‘찐’ 매운맛 성지로 꼽히는 ‘60년 전통’ 장칼국수 맛집으로 향한다. 직접 담근 고추장으로 끓여낸 장칼국수를 마주한 전현무와 곽튜브는 깊은 맛에 감탄을 터뜨린다. 뜨끈하게 배를 채운 뒤 두 사람은 ‘먹친구’ 플라이투더스카이 환희와 브라이언을 만나 본격 ‘빨간 맛 투어’에 나선다. 그러나 브라이언은 “나 맵찔이잖아. 피똥 싸. 이거 몰래 카메라 아니야?”고 말한다.네 사람은 강릉 중앙시장으로 이동해 상인들 사이에서 입소문이 난 삼세기(삼숙이) 맛집을 찾아간다. 전현무가 “삼세기가 못생기긴 했는데 맛은 끝내준다”고 설명한다. 가게에 붙은 사진을 유심히 보던 브라이언은 “어릴 때 공포영화에서 본 피라냐 같다”고 비유한다.반면 환희는 “여기 완전 맛집 냄새가 난다”고 기대한다. 식당 주인과 직원들, 손님들은 “환희가 제일 좋아”라며 환호한다. 환희는 순식간에 시장 어머님들의 ‘최애 스타’로 등극한다. 환희는 2024년 MBN '현역가왕2'에 출연해 트로트 가수로 전향, 중장년층에게 큰 인기를 얻은 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr