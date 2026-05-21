사진=MBC 예능 프로그램 '라디오스타'

사진=MBC 예능 프로그램 '라디오스타'

가수 한로로가 듀오 악뮤의 이찬혁과의 작업 일화를 예능에서 털어놨다.지난 20일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'는 '라디오스타 스프링 페스티벌' 특집으로 진행됐다. 이날 방송에선 가수 겸 배우 김창완, 밴드 잔나비 최정훈, 가수 로이킴, 한로로가 게스트로 출연해 입담을 뽐냈다.이날 방송에서 한로로는 본인의 성향에 대해 "파워 J다. 무조건 계획 100% 인간인데 페스티벌을 너무 잘하고 싶으니 모두 계획한다. 나갔을 때 너무 덥고 땀이 나서 냄새가 안 좋으면 어떡하지? 그러면 데오트란트와 향수를 뿌리고 가면 되겠다. 이런 생각을 한다. 관객분들한테 가까이 다가가고 싶은 순간이 있는데 냄새가 나면 부끄러우니 대처법을 저 혼자 생각한다"라고 고백했다.이에 진행자인 김구라가 무대 위 실수가 있었는지 질문하자, 한로로는 "펜타포트라는 큰 록 페스티벌이 있다. 너무 제겐 꿈이었다. '먹이사슬'이라는 곡이 분위기가 절정인 곡인데, 물병을 따서 몸에 뿌리고 물줄기 이런 퍼포먼스를 준비했다. 딱 던졌는데 물병이 머리에 떨어졌다"라고 답하며 당시 상황을 전했다.이어 한로로는 악뮤 이찬혁과의 음악적 인연을 언급해 눈길을 끌었다. 그는 "찬혁 오빠와 협업해보고 싶다고 생각했는데 먼저 저를 알아봐 주고 연락이 왔다. 2023년도쯤이었다. '로만티코'라는 곡에 보컬로 참여했다"라고 설명했다.작업 당시 상황에 대해 한로로는 "긴장한 상태로 녹음을 시작했는데 찬혁 오빠가 디렉을 감성적으로 해주더라. 미리 계획을 세워 갔는데 찬혁 오빠가 막 '비 오는 날에 좋아하는 연인과 와인을 마시고 있다고 생각해보라'고 했다. 그런데 저는 술을 안 좋아한다"라고 회상해 유쾌한 분위기를 만들었다.특히 독특했던 디렉팅 일화도 덧붙였다. 한로로는 "가사가 '멈추고 싶어'인데 '멈'까지만 불러달라고 했다. 진짜 노래를 멈춰버렸다. 속으로 '이건 좀 아닌 것 같은데'하고 생각했다. 속으로는 생각했지만, 워낙 좋아하는 아티스트니까 '오빠에겐 다 뜻이 있을 거야'라 생각했고 해보겠다고 했다. 들어보고 어떠냐 해서 들어보고도 사실 별로였는데 '멋있다'고 하니 '장난 한번 쳐봤어요'라고 하더라. 일부러 긴장한 것을 풀어주려고 했다. 재치 있는 디렉팅이었는데 저 혼자 땀을 뻘뻘 흘렸다"라고 상세히 밝히며 이야기를 마무리했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr