그룹 아이브 멤버 장원영이 자신의 집으로 추정되는 공간에서 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=장원영 SNS

사진=장원영 SNS

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그룹 아이브 멤버 장원영이 자신의 집으로 보이는 공간을 공유했다.장원영은 지난 21일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 붉은 하트와 입술 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 장원영이 거실로 보이는 공간에서 붉은 소파 위에 누워 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 그가 누운 소파는 모듈 하나당 약 1000만 원 선으로 알려져, 규모를 합치면 전체 구성이 약 2억 원대 수준일 것으로 추정된다.또 램프는 한화 약 700만 원대, 양 조각 오브제는 약 500만 원대로 예상돼 눈길을 끌었다. 소파 위 블랙 테이블에 놓인 체리 오브제도 약 13만 원대로 파악됐다.한편 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난해 3월 137억원에 전액 현금으로 매수했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr