'편스토랑'에는 신지가 문원에게 깜짝 선물을 받고 감동한 사연이 공개된다. / 사진제공=KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

22일 방송하는 '편스토랑'에는 신지, 문원 부부가 출연한다. / 사진제공=KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

가수 신지가 문원에게 선물을 받고 감동의 눈물을 흘렸다. 두 사람은 지난 2일 결혼식을 올렸다.22일 방송하는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 신지, 문원 부부가 출연한다. 두 사람은 지난달 2일 결혼식을 올렸다.이날 공개되는 VCR 속 문원은 신지 맞춤 식사를 준비하며 요리 실력을 발휘한다. 재료 선정부터 손질까지 세세하게 신경 쓰는 문원의 모습에 모두가 감탄했다는 후문이다.문원은 요리뿐만 아니라 선물도 준비해 신지에게 감동을 선사한다. 그는 함께 식사하던 중 한참 주저하더니 신지에게 선물을 건네며 "변하지 않는 사랑을 주고 싶다"고 고백한다.선물을 열어 본 신지는 놀라움에 잠시 말을 잇지 못한다. 무려 1000만원 상당의 선물이었던 것. 이어 신지는 "얼마나 힘들게"라며 울컥하는 모습을 보인다. 문원이 깜짝 선물을 준비한 이유는 무엇일지 궁금증을 자아낸다.'편스토랑'은 매주 금요일 오후 9시 40분 방송한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr