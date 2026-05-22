서인영이 조민아와의 관계에 관해 솔직하게 털어놨다./사진=이지혜 유튜브 방송 화면 캡처

서인영이 조민아와의 관계에 관해 솔직하게 털어놨다./사진=이지혜 유튜브 방송 화면 캡처

서인영이 조민아와의 관계에 관해 솔직하게 털어놨다./사진=이지혜 유튜브 방송 화면 캡처

서인영이 조민아와의 관계에 관해 솔직하게 털어놨다.21일 이지혜의 유튜브 채널에는 '쥬얼리 서인영 VS 샵 이지혜 그 시절 썰 풀다 펑펑 운 이유는?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.서인영은 쥬얼리 멤버 가운데 누구와 가장 많이 부딪혔냐는 질문에 "(이)지현 언니랑은 솔직히 잘 안 맞았다. 그때는 언니가 왜 얼음공주처럼 저러지 싶었다"고 밝혔다. 이어 그는 "지금은 너무 친하고 통화하면 서로 걱정한다"면서도 "어렸을 때는 서로 결이 안 맞았다"고 돌아봤다.또 "(조)민아랑 많이 어울려 다녔다"며 "그런데 지금은 민아랑 연락을 안 하고 있다. 제가 미안한 부분"이라고 말했다. 이어 "민아는 항상 나한테 손을 내밀어줬는데 내가 조금 힘든 부분이 있었다"고 털어놨다.그러면서 "민아는 입에 발린 말을 잘 못한다. 나는 (상대가) 내가 다 맞는다고 해 줬으면 좋겠는데 '그건 좀 그런 거 같은데'라는 말을 듣기 싫어서 그냥 내가 연락을 안 했다"고 고백했다.서인영은 "그게 제 모자란 점이었다고 생각한다. 그래서 결혼식에도 안 불렀다. 미안하다"고 사과했다. 이를 들은 이지혜는 "민아만 결혼식에 안 불렀으면 서운할 수 있다"고 반응했다.앞서 조민아는 지난 2023년 서인영의 결혼식에 참석하지 않아 화제를 모은 바 있다. 당시 조민아는 "초대받지 않았는데 어떻게 알고 가겠냐"며 서운한 마음을 간접적으로 드러냈다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr