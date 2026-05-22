배우 박은빈이 취재진 앞에서 손가락 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

박은빈이 '문명특급'에 출연했다. / 사진='문명특급' 영상 캡처

배우 박은빈이 연기자로서 성장통 경험과 함께 자신의 연기 철학에 대해 밝혔다.지난 21일 재재가 진행하는 웹예능 '문명특급'의 박은빈 편이 유튜브를 통해 공개됐다. '평생 착하게만 살아온 박은빈 씨에게 흑화 스킬 전수하고 왔습니다 (w. 박은빈)이라는 제목의 영상에서 박은빈은 연기를 비롯한 다양한 인생 이야기를 나눴다.박은빈은 과거 드라마 '청춘시대'에서 송지원 캐릭터를 연기할 당시 실제 자신의 성격, 성향과 너무 달라 괴리감을 느꼈던 일화를 털어놨다. 송지원 캐릭터는 머리도 좋고 털털하고 외모도 예쁜 대학생이지만 모태솔로. 초코송이 같은 버섯머리를 하고 다닌다.재재는 "감독님이 송지원을 연기하며 은빈 씨도 좀 바뀌기를 바랐다고 말씀하셨다. 처음에는 두 다리를 모으고 다소곳이 앉아 있었다면, 촬영이 진행되면서 짝다리를 짓고 서있기도 했는데, 그 모습이 좋았다고 했다더라"고 전했다. 박은빈은 "맞다. '은빈아 네가 계속 이 무드로 살아갔으면 좋겠다'고 했다. 그런데 종영하고 나서 바로 이렇게 (다소곳이) 앉아 있으니까 낙담하더라"며 웃었다"박은빈은 "당시 나름의 성장통이 있었다"고 고백했다. 이어 "완전히 결이 달랐던 역할은 처음 맡았다. 큐사인이 돌아가면 송지원으로 일단 변화는 가능한데 그 모습이 스스로 (어색하더라)"고 이야기했다. 또한 "실제로는 좀 우울하고 버거웠다. 거울 보면 초코송이 그 자체였다. 나 같지 않았다"고 말했다. 그러면서 "그때 저와 캐릭터를 분리하게 되는 좋은 경험을 하게 되는 시발점이 됐다"고 전했다.당시 감독은 박은빈에게 "연기를 대충해달라"고 요청했었다고. 박은빈은 "'연기를 대충한다는 것은 뭘까' 생각하다가, 무조건 감독님이 말씀한 걸 따르지 말고 나만의 방식을 찾자 싶었다. 뭔가 불이 켜지는 듯한 확신이 들 때가 있었다. 그때부터 저 스스로 벽을 넘어서는 기분이 들었다"고 회상했다. 이에 감독은 "내가 틀렸었구나. 제가 하고 싶은 대로 다 해라"고 했다고 한다. 박은빈은 "저는 (연기 방식에 대한) 자유를 찾았다"면서 연기 터닝포인트에 대해 이야기했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr