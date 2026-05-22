방송인 강주은이 새 프로그램 MC를 맡았다. / 사진=텐아시아DB

방송인 강주은이 새 프로그램 MC를 맡았다. / 사진제공=MBN

최민수와 결혼한 방송인 강주은이 '건강한 썰-주은네 사랑채' MC를 맡는다.오는 30일 방송되는 MBN '건강한 썰-주은네 사랑채'는 식재료를 둘러싼 다양한 썰 속에서 식재료 본연의 진실과 가치를 유쾌하고 깊이 있게 탐구하는 신개념 건강 토크쇼다. 강주은이 MC로 발탁됐으며 수많은 썰을 흥미롭게 풀어줄 양·한방 건강 전문가들도 함께 출연한다.강주은은 MC뿐만이 아닌 주부 대표로도 활약한다. 31년 차 주부 강주은은 "나를 위해 건강하게 먹는다. 건강한 맛을 한눈에 알아본다"라며 자신 있는 모습을 보였다고.여기에 남편 대표 최성국과 소비자 대표 김경진도 힘을 보탠다. 최성국은 "늦깎이 아빠가 되어서야 건강에 관한 관심이 대폭발했다. 요리는 못하지만, 몸에 좋은 맛은 잘 알고 있다"라며 각오를 다졌다. 또 김경진은 아무거나 먹고 마시는 소비자를 향해 "몸에 좋은 것만 누려야 한다"고 일침을 가해 눈길을 끌었다.'건강한 썰-주은네 사랑채'는 30일 오후 5시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr