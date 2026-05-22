한가인이 CF 촬영 전날 남다른 루틴을 공개했다. / 사진=텐아시아DB

한가인이 CF 촬영 전날 일부러 잘 먹는다고 말했다. / 사진='자유부인 한가인' 유튜브 캡쳐

배우 한가인이 CF 촬영 전날에 얼굴을 붓게 하는 음식을 먹는다고 고백했다.지난 21일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '별짓 다해도 원래가 제일 예쁘다는 45세 한가인 청담샵 여배우 메이크업'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 한가인이 평소에 가는 청담샵에서 메이크업을 받으며 이야기를 나눴다.한가인은 CF 촬영 전날 관리 루틴을 공개했다. 그는 "전날 잘 먹어야 한다. 라면 같은 걸 먹는다"고 고백해 주위를 놀라게 했다. 통상적으로 여배우들이 중요한 광고 촬영을 앞두고 부기를 빼기 위해 식단 관리를 하는 것과는 정반대의 행보를 보인 것.한가인은 "좀 부어야 예쁘게 나온다"라며 "얼굴이 좀 통통해야 예쁘게 나오기 때문"이라고 설명했다. 그러면서 "제일 부었을 때 가장 타이트한 컷(클로즈업)을 앞쪽에 찍어달라고 한다"며 "뒤로 가면 점점 얼굴이 힘들어지기 때문이다"라고 털어놔 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr