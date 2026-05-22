기안84의 '돌쇠 DNA'가 다시 깨어난다./사진제공=MBC

기안84의 '돌쇠 DNA'가 다시 깨어난다./사진제공=MBC

MBC '나 혼자 산다'에서 기안84의 '돌쇠 DNA'가 다시 깨어난다.22일 방송되는 '나 혼자 산다'에서는 제주 본가를 찾은 기안84가 어머니, 반려견 '알콩이&달콩이'와 시간을 보내는 모습이 공개된다.이날 기안84는 어머니의 부탁을 받고 귤밭으로 향한다. 그는 무너진 돌담을 다시 쌓고 밭 곳곳에 흩어진 돌을 주우며 비료까지 뿌리는 등 일손을 돕는다. 특히 "알콩이&달콩이의 빚을 갚는다"는 설명과 함께 귤밭 노동에 나선다고 해 궁금증을 자아낸다.기안84는 무거운 돌도 거뜬히 들어 옮기며 능숙하게 돌담을 쌓는다. 이를 본 주변에서는 "돌 나르는 게 적성에 맞구나!"라고 반응했고, 기안84 역시 "블록을 맞추듯 묘하게 재밌었다"라며 만족감을 드러낸다.기안84와 어머니, '알콩이&달콩이'가 유채꽃밭 앞에서 가족사진을 찍는 모습도 공개된다. 기안84는 촬영 도중 갑자기 눈물을 보이면서도 어머니를 향해 미소를 지었다고 전해진다.가족을 위해 제주 귤밭에서 '돌쇠84'로 변신한 기안84의 모습은 이날 밤 11시 10분 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr