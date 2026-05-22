‘10살 연하’ 김영희 남편, 뭘 입은거야…우람한 어깨에 귀여운 척

개그우먼 김영희가 부부의 날을 축하했다.최근 김영희는 남편, 딸과 함께 부부의 날을 기념했다. 김영희 부부는 딸의 유치원 알림장을 보고 부부의 날임을 알았다는 후문이다. 김영희의 남편인 윤승열은 어깨가 보이는 드레스를 입고 개그감을 자랑했다.한편, 2008년 OBS 1기 개그맨으로 데뷔한 김영희는 2010년 KBS 25기로 입사 후 '개그콘서트'에서 '봉숭아 학당', '끝사랑' 등의 코너에서 활약하며 본격적으로 얼굴을 알렸다. 이후 2021년 10살 연하의 야구선수 출신 윤승열과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr