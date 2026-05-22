'나솔사계' 최종 선택에서 두 커플이 탄생했지만, 현실 커플로 이어지진 못했다./사진=유튜브 채널 촌장 화면 캡처

'나솔사계' 최종 선택에서 두 커플이 탄생했지만, 현실 커플로 이어지진 못했다./사진=유튜브 채널 촌장 화면 캡처

'나솔사계' 최종 선택에서 두 커플이 탄생했지만, 현실 커플로 이어지진 못했다./사진=유튜브 채널 촌장 화면 캡처

'나솔사계' 최종 선택에서 두 커플이 탄생했지만, 현실 커플로 이어지진 못했다.21일 촌장엔터테인먼트TV 라이브 방송에서는 ENA·SBS Plus 예능 프로그램 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계') 출연자들이 등장해 방송 이후 근황과 비하인드 스토리를 전했다. 앞서 방송된 '솔로민박-한 번 더 특집'에서는 27기 영철과 17기 순자, 20기 영식과 25기 영자가 서로를 선택하며 최종 커플이 됐다.앞서 '나솔사계' 방송에서 27기 영철은 "앞으로 그와 긴 시간을 함께하고 싶다"고 고백했고, 17기 순자는 "여기서 다정함이 무엇인지 알게 됐고, 30대의 나를 돌아보게 됐다"고 화답했다. 20기 영식 역시 "누군가의 우물이 되어주고 싶다고 생각했다"며 25기 영자를 선택했고, 영자 또한 마음을 받아들이며 최종 커플로 이어졌다.라이브 방송에서는 최종 커플들의 현실 연애 상황이 달라진 근황이 공개됐다. 17기 순자와 커플이 된 27기 영철은 "한 달 조금 안 되게 썸을 타다가 장거리 문제와 여러 현실적인 이유로 좋은 동료로 남기로 했다"고 말했다. 17기 순자 역시 "현실적인 이야기를 많이 나누면서 부담감이 커졌던 것 같다"며 현재는 솔로라고 밝혔다.20기 영식과 25기 영자 역시 현실 커플로 발전하지는 못했다. 20기 영식은 "촬영 이후 진지하게 오랜 시간 알아가는 시간을 가졌지만, 커플로 이어지진 못했다"며 "일반인이다 보니 악플은 자제해주셨으면 좋겠다. 관심 가져주셔서 감사하다"고 전했다.20기 영식과 최종 커플이 된 25기 영자는 라이브 방송에 참석하지 않아 눈길을 끌었다. 제작진은 채팅창 공지를 통해 "25기 영자님은 계약 위반, 출연자의 의무 위반으로 라방 참여가 제한됐다"라고 안내했다.다른 출연자들의 연애 근황도 공개됐다. 24기 순자는 "알아보는 사람이 있다"고 밝혔고, 27기 현숙은 "지인 소개로 만나 예쁘게 알아가고 있는 사람이 있다"고 말했다. 25기 순자와 13기 상철은 현재 솔로라고 전했다. 18기 영호는 "'나는 솔로' 네 번째 출연은 없다"며 "최대한 빨리 연인을 만나 결혼 소식을 전하고 싶다"고 말한 마지막 인사를 남겼다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr