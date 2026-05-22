사진=유튜브 채널 '순풍 선우용여'

사진=유튜브 채널 '순풍 선우용여'

사진=유튜브 채널 '순풍 선우용여'

배우 선우용여가 출산 관련 발언으로 또다시 도마 위에 올랐다.지난 20일 선우용여의 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '50년 단짝 선우용여 전원주가 같이 살 600평 집 최초 공개'라는 제목의 영상이 업로드됐다.이날 선우용여는 13년 전 매입한 양수리 땅을 찾았다. 그는 "(전)원주 언니랑 양수리에 있는 여자애가 좋다고 해서 (땅을) 샀다. 산꼭대기였는데 가격이 쌌다"면서 "'한옥이나 하나 지어서 와서 쉬고 해야겠다' 했는데 땅을 사고 나니 집 지을 돈이 없었다"고 말했다.이후 선우용여는 제작진과 다양한 대화를 나누며 드라이브를 이어갔다. 이때 선우용여가 "여기 양평에 구경할 때가 참 많다"고 말하자 제작진이 '두물머리'를 언급했다. 선우용여는 "두물머리? 나 안 먹어봤는데 그게 뭐냐"라고 말해 웃음을 자아냈다.제작진이 지역 이름이라고 알려주자 "아 깜짝이야. 웬 소머리가 여기 있나 했다"고 민망하게 웃었다. 이어 제작진이 "여기 불륜 커플이 많이 온다"고 언급하자, 선우용여는 "불륜이 많아? 아휴, 불륜이든 뭐든 애들 팍팍 낳으라고 해. 애들이 많아야 해, 우리나라가 지금"이라고 발언했다.이같은 선우용여의 멘트에 "아무리 저출산을 걱정한다고 해도 해당 발언은 선을 넘었다"는 지적이 이어졌다.앞서 선우용여는 한 차례 임신 강요 논란이 일었던 바 있다. 선우용여는 지난 1월 공개한 'MZ 부부들에게 임신 강요하다 호되게 혼난 81세 선우용여의 최후'라는 제목의 영상에서 기혼 제작진에게 임신을 종용하는 모습을 보였다.당시 선우용여는 "내가 왜 (애를) 낳으라 그러냐면, 지금은 자기네끼리 잘사니까 행복하다고 하는데, 나처럼 80이 넘으면 의지할 곳은 애들이다"라며 현실적인 조언을 건넸다. 그러면서 "자식은 '내가 내년에 가져야지, 후년에 가져야지' 해도 마음대로 안 된다"고 덧붙였다.이를 들은 제작진이 "다 각자의 삶이 있는 것"이라고 말하자, 선우용여는 "나도 강요하고 싶지 않다"고 반박했다. 그러자 제작진은 다시 "되게 강요하고 있다"고 지적했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr