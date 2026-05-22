랄랄, 딸한테 무슨 원망을 들으려고…대머리에 머리카락 몇 가닥 필터

크리에이터 랄랄이 딸과 웃긴 표정을 지어보였다.최근 랄랄은 딸 서빈 양과 함께 대머리 필터를 쓴 모습을 공개했다. 두 사람은 똑닮은 이목구비를 자랑한다.한편 랄랄은 1992년생으로 올해 33세다. 195만 명의 유튜브 구독자를 보유하고 있으며, 2024년 11살 연상의 비연예인과 백년가약을 맺어 같은해 7월 딸을 출산했다. 현재는 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 육아 일상을 공유하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr