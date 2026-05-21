뮤지컬 배우 윤승우가 11년간 교제한 비연예인 연인과 결혼을 발표했다. / 사진=윤승우 SNS

사진=윤승우 SNS

뮤지컬 배우 윤승우가 직접 결혼을 발표했다.21일 생일을 맞은 윤승우는 자신의 인스타그램에서 "오늘은 참 특별한 날이다. 많은 분들이 생일을 축하해 주셔서, 행복하고 감사한 마음으로 하루를 시작해 본다"라며 말문을 열었다.그는 "오늘 여러분께 전하고 싶은 이야기가 있어 이렇게 글을 남기게 됐다"면서 "2015년, 스물여섯의 뜨거운 여름에 만난 한 사람과 이제는 평생을 약속하려 한다"고 결혼을 발표했다.윤승우는 "사실 저는 지금도 부족함이 많은 사람이다. 그럼에도 늘 제 곁을 지켜주고, 있는 그대로의 저를 사랑해 준 사람 덕분에 저는 조금씩 더 나은 사람이 됐다"면서 "무엇보다 그 사람과 함께하는 시간 속에서 저는 참 많이 웃고, 또 많이 행복해졌다"고 예비 신부에 대한 애정을 보였다.또 윤승우는 "모든 것이 서툴고 부족했던 시절에 만나 서로의 빈 곳을 채워주며 함께 웃고, 함께 성장해왔다"면서 "돌이켜보면 가장 찬란했던 순간에도, 아무 일 없던 평범한 하루 속에서도 늘 서로의 곁을 지켜주었다"고 애틋함을 더했다.윤승우는 "한 사람의 남편으로서, 그리고 무대를 사랑하는 배우로서 더 단단한 사람이 되어가겠다"면서 "저희 두 사람의 새로운 시작도 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시면 감사하겠다"라고 덧붙였다.한편 윤승우는 1990년생으로 올해 만 36세다. 2016년 뮤지컬 '전설의 리틀 농구단'으로 데뷔해 '베어 더 뮤지컬', '히스토리 보이즈', '디어 에반 핸슨', '종의 기원', '랭보', '아몬드' 등 다수의 작품에서 활약했다. 지난해 드라마 '모텔 캘리포니아'에도 출연했다. 오는 31일까지는 뮤지컬 '너를 위한 글자'에서 투리 역으로 관객들을 만난다.안녕하세요. 윤승우입니다.오늘은 참 특별한 날이네요.많은 분들이 생일을 축하해 주셔서, 아주 행복하고 감사한 마음으로 하루를 시작해 봅니다.그리고 오늘은 여러분께 전하고 싶은 이야기가 있어 이렇게 글을 남기게 되었습니다.이 소식을 어떻게 말씀드리면 좋을지 고민 많이 했는데요.제 삶의 빛나는 순간들을 함께 지켜봐 주시고, 항상 응원해 주신 여러분께 진심을 담아 전하고 싶었습니다.2015년,스물여섯의 뜨거운 여름에 만난 한 사람과이제는 평생을 약속하려 합니다.모든 것이 서툴고 부족했던 시절에 만나 서로의 빈 곳을 채워주며 함께 웃고, 함께 성장해왔습니다.돌이켜보면 가장 찬란했던 순간에도, 아무 일 없던 평범한 하루 속에서도 늘 서로의 곁을 지켜주었습니다.사실 저는 지금도 여전히 부족함이 많은 사람입니다.그럼에도 늘 제 곁을 지켜주고, 있는 그대로의 저를 사랑해 준 사람 덕분에 저는 조금씩 더 나은 사람이 되어올 수 있었습니다.무엇보다 그 사람과 함께하는 시간 속에서 저는 참 많이 웃고, 또 많이 행복해졌어요.저는 늘 작품 속에서 ‘사랑’이라는 단어를 빼놓고는 이야기할 수 없다고 말해왔는데요.돌아보니 제 삶 역시, 한 사람과 오래 사랑하며 함께 만들어온 시간들로 채워져 있었어요.앞으로도 지금처럼 제가 사랑하는 무대 위에서 더 많이 고민하고, 더 진심으로 표현하며 열심히 살아가고 싶습니다.한 사람의 남편으로서,그리고 무대를 사랑하는 배우로서더 단단한 사람이 되어가겠습니다.항상 아낌없는 응원과 사랑 보내주셔서 감사합니다.저희 두 사람의 새로운 시작도 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시면 감사하겠습니다.잘 살겠습니다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr