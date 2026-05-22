'나솔사계'에서 두 커플이 탄생했다. / 사진제공=SBS Plus, ENA '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서 17기 순자와 27기 영철, 25기 영자와 20기 영식이 최종 커플이 됐다. '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서 17기 순자와 27기 영철, 25기 영자와 20기 영식이 최종 커플이 됐다.

'나솔사계'에서 두 커플이 탄생했다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

'나솔사계'에서 두 커플이 탄생했다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

'나솔사계'에서 두 커플이 탄생했다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

'나솔사계'에서 두 커플이 탄생했다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

지난 21일 방송된 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 솔로남녀들이 최종 선택을 진행했다. 그 결과, 17기 순자와 27기 영철, 25기 영자와 20기 영식이 최종 커플로 맺어졌다.최종 선택을 하루 앞둔 밤, 25기 순자는 15기 영철-18기 영호와 심야 데이트를 했다. 15기 영철은 25기 순자에게 "키도 크시고 귀여우신 면이 있더라", "배우 김다미 닮았다"라며 적극적으로 자신의 마음을 표현했다. 반면 18기 영호는 별다른 말을 하지 않은 채 "25기 순자 님은 오늘이 '나솔사계' 마지막 밤인데 어떻게 하실 거냐?"고 물었다. 이에 25기 순자는 "혼자 생각을 정리할 시간이 필요할 것 같다. 두 분과 좀 더 얘기도 해볼 거다"라고 애매하게 답해 눈길을 끌었다.25기 영자는 20기 영식과 심야 데이트를 즐겼다. 20기 영식은 "난 (최종 선택을) 할 거야", "내 패를 먼저 보여주는 거다. 연애는 머리 쓰는 게 아니니까"라며 25기 영자에게 명확하게 마음을 표현했다. 또 20기 영식은 데이트를 마친 뒤 20기 광수에게 전화를 걸어 "나 지금 썸녀와 있다. 나중에 방탈출 카페에 같이 가겠다"라고 말했다.17기 순자는 27기 영철과 핑크빛 분위기를 자아냈다. 27기 영철은 17기 순자의 사진을 여러 장 찍어줬으며, 장거리 문제에 대해서도 질문했다. 17기 순자는 "20대 때는 장거리 연애를 많이 했는데 30대에는 연애 경험이 없어서 잘 모르겠다"면서도 "사실 내가 (남친과) 자주 만나는 스타일이 아니어서 2주에 한 번 만나도 괜찮다"고 답했다.그러자 27기 영철은 "그래도 연애 초반엔 자주 만나야 한다. 한 달에 기차 비용으로만 100만 원은 써야 한다"라며 적극적으로 마음을 표현했다. 데이트 후 17기 순자는 제작진과의 인터뷰에서 "20기 영식 님이 생각 안 날 정도로 27기 영철 님이 잘해주셔서 안정감이 느껴졌다"라며 웃어 보였다.다음 날 아침, 최종 선택에 앞서 25기 순자는 15기 영철을 찾았다. 그는 15기 영철과 산책하며 관계를 정리했고, 곧장 18기 영호를 불러냈다. 그는 "나한테 최종 선택의 의미는 (연애) 1일이다. 그래서 3박 4일이란 시간이 내 기준엔 좀 짧다. 하지만 18기 영호 님을 더 알아보고는 싶다"고 속내를 밝혔다. 이에 18기 영호는 "아 그렇구나"라며 "난 최종 선택을 할지 안 할지 안 정했지만, 내가 최종 선택을 하더라도 오늘부터 1일 그런 의미는 아니니까 자의식 과잉이 되지 말라"고 말해 웃음을 자아냈다.마침내 최종 선택 시간이 찾아왔다. 13기 상철은 "3년여 만에 연애 세포를 다시 깨우고 돌아간다"라며 최종 선택을 포기했다. 뒤이어 15기 영철, 24기 순자가 최종 선택을 하지 않았고 18기 영호는 "진심으로 임했다는 마음을 담아서 최종 선택을 하겠다"라며 25기 순자에게 직진했다. 하지만 25기 순자는 최종 선택은 하지 않았다.다음으로 27기 영철과 17기 순자가 서로를 택해 첫 최종 커플이 됐다. 여기에 20기 영식과 25기 영자도 최종 커플이 됐다. 27기 영철은 "내가 잘해줄게"라고 약속했고, 17기 순자는 "3년 만의 연애라 어색하지만, 우리의 사랑이 계속될게요"라며 웃었다. 20기 영식과 25기 영자도 "우리의 사랑은 계속된다"라는 말과 함께 훈훈한 분위기를 조성했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr