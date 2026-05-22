이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘밉지 않은 관종언니’

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가수 서인영이 힘들었던 시기를 겪으며 달라진 인간관계에 대해 솔직한 속내를 털어놨다.21일 ‘밉지 않은 관종언니’ 채널에는 ‘이지혜 VS 서인영 20년 전 이야기 하다 펑펑 운 이유는?’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 이지혜는 서인영의 집을 찾아 진솔한 대화를 나눴다.영상에서 이지혜는 과거 방송을 언급하며 “인영이가 사람을 너무 잘 믿고 퍼주는 스타일이라 걱정됐다”고 말했다. 이어 “상대 속도보다 먼저 마음을 열고 상처받는 경우가 많았다”고 덧붙였다.이에 서인영은 과거 자신의 생각을 돌아봤다. 그는 “나는 항상 내가 계속 잘 될 줄 알았다. 노래만 잘하면 되는 줄 알았던 것 같다. 이것도 안하무인이었던 거다”며 “근데 바닥을 한번 쳐보니까 사람이 쫙 갈리더라”고 털어놨다.이어 “연락 안 올 사람은 정말 안 오더라”며 “잘되고 나니까 다시 연락 오는 사람들도 있었다”고 말했다. 그러면서도 “미워하지는 않으려고 한다. 다만 서운한 마음은 남아 있다”고 솔직한 심정을 전했다.이를 들은 이지혜는 “지금 눈빛이 너무 무섭다. 차라리 미워해”며 농담했고, 서인영 역시 새침한 표정을 지으며 폭소를 자아냈다.또 서인영은 최근 팬들과의 소통이 큰 힘이 되고 있다고도 밝혔다. 그는 “예전에는 욕을 정말 많이 먹었다”며 “지금은 선플을 읽다가 눈물이 날 때도 있다”고 말했다. 이어 “요즘은 댓글 보려고 한 시간마다 깬다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.한편 서인영은 최근 유튜브 활동과 방송 출연을 통해 팬들과 활발하게 소통 중이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr