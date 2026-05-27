텐아시아 사옥에서 류해준을 인터뷰했다. / 사진=텐아시아 이승현 기자

텐아시아 사옥에서 류해준을 인터뷰했다. / 사진=텐아시아 이승현 기자

배우 류해준이 화기애애했던 '허수아비' 촬영장 분위기를 전했다.최근 서울 중구 텐아시아 사옥에서 ENA 드라마 '허수아비'에 출연한 류해준을 만났다.'허수아비'는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사 강태주(박해수 분)가 자신이 혐오하던 친구 차시영(이희준 분)과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 범죄 수사 스릴러다. 1986년 9월 15일부터 1991년 4월 3일까지 경기도 화성군 일대에서 벌어진 이춘재 연쇄살인사건을 소재로 한다. 극 중 류해준은 강성경찰서의 막내 형사 박대호 역을 맡았다.류해준은 박해수와의 호흡에 대해 "정말 최고였다"고 말했다. 그는 "늘 선배들과 긴 호흡을 맞춰보고 싶다는 갈증이 있었는데 좋은 기회를 얻게 되어 너무 감사했다"라며 "박해수 선배가 먼저 의견도 물어봐 주시고 편안한 분위기를 조성해주셨다. 덕분에 많은 것을 배우며 배우로서 중요한 기준점을 세울 수 있었다"고 회상했다.촬영장 분위기에 대해서는 "정말 축복받은 현장이었다"고 설명했다. 류해준은 "이희준 선배는 다양한 에너지를 주셨고, 곽선영 선배는 칼 같은 섬세함을 보여주셨다. 뿐만 아니라 함께 촬영하는 모든 선배들이 나를 많이 도와주셨다"라며 웃어 보였다.끝으로 그는 "'허수아비'를 통해 마음과 태도의 중요성을 많이 배웠다. 시청자들이 늘 새로운 얼굴을 기대하고, 다음 작품이 궁금해지는 배우가 되기 위해 더 노력하겠다"고 포부를 밝혔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr