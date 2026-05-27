최소라가 임신 소식을 전했다. / 사진=고스트 SNS

최소라가 D라인으로 런웨이에 입장했다. / 사진=마리끌레르코리아 SNS

모델 최소라가 임신 소식을 전했다.26일 모델 에이전시 고스트는 공식 SNS를 통해 '샤넬(CHANEL) 메티에 다르 2026 컬렉션' 현장 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 최소라를 비롯한 김효빈, 박효진, 신현지, 선윤미, 한보라가 나란히 서 포즈를 취하고 있다.최소라는 여의도에서 진행된 2026 샤넬 공방 컬렉션 쇼 런웨이에 올랐다. 흰 드레스를 입고 등장한 최소라는 볼록한 D라인을 드러낸 채 워킹을 했다. 배를 감싸고 조심스럽게 걷는 모습이 눈길을 끌었다.최소라는 2019년 포토그래퍼 이코베와 결혼했다. 결혼 7년 만에 임신 소식을 알려 많은 이들의 축하를 받고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr