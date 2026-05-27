모델 최소라가 임신 소식을 전했다.
26일 모델 에이전시 고스트는 공식 SNS를 통해 '샤넬(CHANEL) 메티에 다르 2026 컬렉션' 현장 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 최소라를 비롯한 김효빈, 박효진, 신현지, 선윤미, 한보라가 나란히 서 포즈를 취하고 있다. 최소라는 여의도에서 진행된 2026 샤넬 공방 컬렉션 쇼 런웨이에 올랐다. 흰 드레스를 입고 등장한 최소라는 볼록한 D라인을 드러낸 채 워킹을 했다. 배를 감싸고 조심스럽게 걷는 모습이 눈길을 끌었다.
최소라는 2019년 포토그래퍼 이코베와 결혼했다. 결혼 7년 만에 임신 소식을 알려 많은 이들의 축하를 받고 있다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
26일 모델 에이전시 고스트는 공식 SNS를 통해 '샤넬(CHANEL) 메티에 다르 2026 컬렉션' 현장 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 최소라를 비롯한 김효빈, 박효진, 신현지, 선윤미, 한보라가 나란히 서 포즈를 취하고 있다. 최소라는 여의도에서 진행된 2026 샤넬 공방 컬렉션 쇼 런웨이에 올랐다. 흰 드레스를 입고 등장한 최소라는 볼록한 D라인을 드러낸 채 워킹을 했다. 배를 감싸고 조심스럽게 걷는 모습이 눈길을 끌었다.
최소라는 2019년 포토그래퍼 이코베와 결혼했다. 결혼 7년 만에 임신 소식을 알려 많은 이들의 축하를 받고 있다.
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