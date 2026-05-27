텐아시아 사옥에서 류해준을 인터뷰했다. / 사진=텐아시아 이승현 기자

텐아시아 사옥에서 류해준을 인터뷰했다. / 사진=텐아시아 이승현 기자

배우 류해준이 '허수아비' 촬영 중 가장 힘들었던 순간을 꼽았다.최근 서울 중구 텐아시아 사옥에서 ENA 드라마 '허수아비'에 출연한 류해준을 만났다.'허수아비'는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사 강태주(박해수 분)가 자신이 혐오하던 친구 차시영(이희준 분)과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 범죄 수사 스릴러다. 1986년 9월 15일부터 1991년 4월 3일까지 경기도 화성군 일대에서 벌어진 이춘재 연쇄살인사건을 소재로 한다.극 중 강성경찰서의 막내 형사 박대호 역을 맡은 류해준은 '혜진이 사건' 시신 은닉에 가담하며 시청자들에게 큰 충격을 안겼다. 이에 대해 류해준은 "해당 장면을 찍으며 촬영 중 가장 힘들었다. 배우 인생에서 그 정도로 경악스러운 장면이 또 있을까 싶었다"고 털어놨다.이어 그는 "준비할 때도 힘들었지만, 촬영 당일 더미가 놓여 있는 것조차 제대로 쳐다볼 수 없을 만큼 감정이 올라왔다. 현장에 있던 모두가 힘들어했다. 그만큼 더 책임감을 갖고 임하려 했다. 그런 마음이 모였기 때문에 시청자들도 함께 분노해주신 것 같다"고 덧붙였다.박대호 역을 준비한 과정에 대해서도 들려줬다. 류해준은 "대호는 이제 막 부임한 신입 형사이자 사회초년생이다. 너무 깊게 들어가면 연기에 방해가 될 것 같아 극 초반에는 조금씩 덜어내면서 연기하려 했다"고 설명했다.끝으로 류해준은 "'허수아비'를 통해 많은 사랑을 받은 것 같아 감사하다"라며 "앞으로도 다양한 삶의 모습을 다층적으로 표현할 수 있는 배우가 되고 싶다. 시청자들이 늘 새로운 얼굴을 기대하고, 다음 작품이 궁금해지는 배우로 기억됐으면 좋겠다"고 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr