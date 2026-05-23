SM C&C와 전속계약을 체결한 길병민 / 사진제공=SM C&C

아티스트 길병민이 SM C&C의 가족이 된다.지난 21일 SM C&C 측이 "길병민과 전속계약을 체결했다"고 밝혔다. 길병민은 서울대학교 성악과를 수석 졸업한 재원이다. 그는 2016년 프랑스 툴루즈 국제 성악 콩쿠르 우승 이후 세계 무대를 휩쓴 바 있다.정통 클래식에서 탄탄한 기본기를 쌓은 길병민은 JTBC '팬텀싱어'와 TV조선 '미스터트롯'을 통해 보컬 실력을 입증했다. 당시 그는 폭발적인 성량과 섬세한 표현력을 보여주며 대중에게 눈도장을 찍었다.SM C&C 측은 "길병민은 한 분야를 정통한 뒤 이를 토대로 새로운 가치를 창출해낼 줄 아는 영리하고 파워풀 한 아티스트"라며 "그가 가진 예술적 깊이가 대중적인 플랫폼과 만나 시너지를 낼 수 있도록 전방위적 매니지먼트를 이어갈 것"이라고 밝혔다.한편 SM C&C 소속 아티스트로는 방송인 강호동, 전현무, 서장훈, 장도연, 배우 유승목, 지승현, 이학주 등이 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr