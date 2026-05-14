그룹 마마무(MAMAMOO)가 월드투어를 앞두고 멤버 휘인과 화사의 개인 티저를 공개하며 본격적인 활동 재개를 알렸다. 사진제공=알비더블유

그룹 마마무(MAMAMOO)가 월드투어를 앞두고 멤버 휘인과 화사의 개인 티저를 공개하며 본격적인 활동 재개를 알렸다.마마무는 지난 13일 공식 SNS 채널을 통해 월드투어 'MAMAMOO 2026 WORLD TOUR '4WARD''(이하 '4WARD')의 가수 휘인과 가수 화사의 콘셉트 포토를 순차적으로 게시했다.공개된 사진 속 휘인과 화사는 절제된 눈빛과 포즈로 분위기를 압도했다. 휘인은 세련된 블랙 셋업 스타일링에 모자와 장신구를 매치해 도시적인 감각을 보여줬으며, 화사는 실키한 홀터넥 의상으로 당당한 매력을 드러내 국내외 팬들의 호응을 얻었다. 마마무는 앞서 공개된 솔라와 문별 사진에 이어 멤버 전원의 개인 이미지를 모두 선보였다.'4WARD'는 네 멤버를 상징하는 숫자 '4'와 전진을 뜻하는 'FORWARD'의 합성어로, 마마무가 앞으로 펼쳐갈 새로운 여정을 뜻한다. 각자의 영역에서 음악적 역량을 펼쳐온 이들이 다시 하나의 팀으로 뭉쳐 선보일 무대에 관심이 쏠린다.월드투어와 더불어 마마무는 오는 6월 중 완전체 앨범을 발표한다. 마마무가 새 앨범을 내놓는 것은 지난 2022년 발매한 미니 12집 'MIC ON' 이후 약 4년 만이다.한편 마마무는 오는 6월 19일부터 21일까지 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 월드투어 '4WARD'의 포문을 연다. 이후 가오슝, 마카오, 싱가포르, 마닐라, 뉴욕, 시카고, 포트워스, 시더파크, 로스앤젤레스, 산호세, 켄트, 홍콩 등 아시아와 미주 주요 도시를 순회할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr