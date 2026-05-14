이미지 크게보기 사진 = SBS Plus·ENA ‘나는 SOLO’

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‘나는 솔로’ 31기 순자가 결국 위경련 증세로 제작진과 함께 응급실로 향해 안타까움을 안겼다.13일 방송된 SBS Plus·ENA 예능 ‘나는 SOLO’에서는 31기 출연자들의 얽히고설킨 러브라인과 함께 슈퍼데이트권 경쟁이 펼쳐졌다.이날 순자는 숙소 안에서 자신을 둘러싼 대화를 계속 듣게 되며 흔들리는 모습을 보였다. 앞서 옥순, 정희, 영숙은 같은 공간에 있는 순자가 들을 수 있는 상황에서도 큰 목소리로 이야기를 이어갔고, 순자는 이를 조용히 견디고 있었다.데이트를 마치고 숙소로 돌아온 순자는 룸메이트 영자에게 속내를 털어놨다. 그는 “사실 더 힘들었던 건 선택하고 숙소 들어와서 준비할 때였다”며 “뻔히 내가 옆에 있는데 저 방 사람들이 ‘다 씹어 먹고 와’라고 하더라”고 말했다.이어 “거기서 멘털이 갈렸다. 그때부터 기분이 언짢고 속도 안 좋았다”고 털어놨다.이를 지켜보던 데프콘 역시 “한쪽은 속삭이고 있는데 다른 쪽은 너무 왁자지껄하다. 공평하지 못하다”고 안타까워했다.이후 진행된 슈퍼데이트권 미션에서는 순자와 영숙이 마지막까지 치열하게 경쟁했다. 경기 도중 영숙이 넘어지는 상황이 발생했고, 순자는 쉽게 앞으로 치고 나가지 못한 채 잠시 머뭇거리는 모습을 보이기도 했다.하지만 숙소로 돌아온 뒤에도 분위기는 나아지지 않았다. 옥순은 “우리 마음속 1등은 영숙님”이라고 말했고, 그 대화를 다시 듣게 된 순자는 결국 복받치는 감정을 감추지 못했다.순자는 “신경 안 쓰고 싶은데 자꾸 제 얘기가 들렸다”며 “저도 모르게 문 앞에 가 있게 되더라”고 울먹였다. 이어 영숙이 “누군가의 다리에 걸려 넘어진 것 같다”고 말하자, 송해나는 “왜 저래, 말조심해야지”라며 답답함을 드러냈다.계속된 스트레스 속 순자는 결국 위경련으로 몸 상태 이상까지 호소했다. 그는 “마음이 너무 힘들다”며 “스트레스 때문에 윗배가 너무 아프다”고 털어놨고, 점점 심해지는 통증에 눈물까지 보였다.그런 가운데 경수는 순자를 찾아와 “좀 이기적이지만 순자님이 나한테 슈퍼데이트권을 써줬으면 좋겠다”고 말했다. 이에 순자는 “경수님은 영숙한테 쓸 거잖아. 마음대로 해라”며 고개를 휙 돌리며 씁쓸한 반응을 보였다.결국 상태가 악화된 순자는 제작진 권유 끝에 구급차를 타고 병원으로 이동했다. 경수는 “나 때문에 이런 상황이 생긴 것 같은데 1순위인 상대를 힘들게 하는 게 맞나라는 생각을 하게 됐다. 미안하고 걱정되고”고 죄책감을 내비쳤다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr