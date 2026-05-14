가수 유열이 가족들에게 유언장을 남겼다./사진제공=tvN '유퀴즈'

가수 유열이 가족들에게 유언장을 남겼다./사진제공=tvN '유퀴즈'

가수 유열이 마음의 준비까지 했던 폐섬유증 투병기를 고백했다.지난 13일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 343회에는 데뷔 40주년을 맞은 유열이 출연했다.유열은 원인을 모르는 특발성 폐섬유증인 흉막실질탄력섬유증(PPEE)을 진단받고 약 7년간 투병 생활을 했다.유열은 폐섬유증에 대해 "아직까지 치료약은 없고 진행을 더디게 하는 약만 있다. 호흡이 점점 힘들어지고 호흡에 에너지를 많이 쓰니까 살이 빠지는 것"이라며 당시 몸무게가 무려 41㎏까지 빠졌다고 밝혔다. 결국 의사는 연명치료 여부를 가족에게 묻기도 했다. 당시 아들의 나이는 12살이었다며 "학교 화장실에서 아빠를 살려달라고 기도했다더라"고 전하며 울컥했다.유일한 방법은 폐 이식이었지만 그것 역시 쉽지 않았다. 유열은 "3개월 만에 제 순서가 됐는데 취소가 됐다. 기증된 폐의 상태가 안 좋았다. 두 번째 기증자가 나타났는데 국과수에서 부검 결정이 나면서 수술이 또 취소됐다"고 밝혔다.이후 2번의 심정지가 오며 위급한 상황도 벌어졌고, 유열은 "교수님에게 종이를 달라고 했다. 아내랑은 많은 이야기를 했지만, 아들한테는 아무 말도 못 해준 것 같았다. '만약 무슨 일이 있으면 이걸 아내에게 전해달라'고 했다"며 2년 전 유언장까지 썼다고 말했다.아들에게 남긴 유언장에는 "사랑하는 아들아, 점점 더 멋져지고 있어 고마워. 아빠와 약속한 많은 일들 못해서 아빠도 마음이 너무 아프다"라고 적혀 있었다.그러나 기적이 일어났다. 2025년 7월 뇌사 장기 기증자로부터 폐를 기증받아 이식 수술을 받게 된 것. 유열은 "퇴원할 때 교수님이 '돌려드리게 돼 기쁘다'며 퇴원 카드와 함께 유언장을 돌려줬다"고 밝혔다. 현재 건강 상태는 회복률 90%를 넘어 안정존에 들어왔다고 설명했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr