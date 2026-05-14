배우 김강우가 유튜브를 통해 결혼식 영상을 공개했다. / 사진=김강우 유튜브 캡처

배우 김강우가 유튜브를 통해 결혼식 영상을 공개했다. / 사진=김강우 유튜브 캡처

배우 김강우가 유튜브를 통해 결혼식 영상을 공개했다. / 사진=김강우 유튜브 캡처

배우 김강우가 결혼식 영상을 공개했다. 김강우는 2010년 배우 한혜진의 친언니 한무영 씨와 백년가약을 맺었다.지난 13일 김강우의 유튜브 채널에는 '미공개 결혼식 DVD 최초 공개!'라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 김강우는 결혼식 DVD를 발견해 아내와 함께 영상을 시청했다.김강우는 "(결혼식 때) 진짜 더웠다"라며 말문을 열었다. 아내는 "그래서 결혼식 날 1kg이 빠졌다"라며 웃어 보였다. 드레스를 입은 아내의 모습이 나오자 김강우는 "한무영 예뻤네"라며 감탄했다. 영상에는 하얀색 드레스를 입고 수줍게 웃는 신부의 모습이 담겼다. 김강우의 칭찬에 아내는 "얼굴이 화끈대네. 창피하다"라고 반응했다.이어 폐백 장면이 공개됐다. 아내를 업는 모습이 등장하자 김강우는 "저 때는 가벼웠다. 지금 어부바 한번 해줄까?"라며 너스레를 떨었다. 그러자 아내는 "됐다"라면서도 "10kg밖에 안 늘었다"고 자신 있게 말했다.계속 영상을 시청하던 김강우는 "저렇게 해서 아이들이 태어났다. 우리도 언젠가는 아이들을 저렇게 장가보내게 될 것 같다. 세월이 진짜 빠르다"라며 웃었다. 또 그는 결혼식 영상 속 아버지를 발견하자 "내가 점점 아버지 얼굴을 닮아가는 것 같다"고 털어놨다.한편 김강우는 1978년생으로 올해 47세다. 한무영 씨와 7년 열애 끝에 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr