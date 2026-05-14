가수 서인영이 행사에 참석해 멋진 포즈를 취하며 미소를 짓고 있다. / 사진=텐아시아DB

서인영이 현재 연애 중이라는 사실을 인정했다. / 사진='개과천선' 영상 캡처

이혼의 아픔을 겪었던 서인영이 연애를 쉰 적 없다며 현재도 연애 중이라고 밝혔다.지난 13일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '남자가 한번도 끊긴적이 없다는 서인영의 연애비법 싹 다 공개 (+남사친 꼬시는 법)'이라는 영상이 공개됐다.서인영은 '연애타짜'로서 연애 1타 강사가 되어 연애 강의에 나섰다. 특히 구독자 104만 명의 모태솔로 유튜버 찰스엔터가 수강생으로 함께했다.서인영은 "난 세상에서 모태솔로가 제일 이해 안 간다"라고 말했다. 이에 찰스엔터도 "나도 이해 안 간다"고 맞장구쳐 웃음을 자아냈다.서인영은 "나는 초등학교 때부터 연애를 쉰 적 없다"고 말했다. 찰스엔터가 "지금 현재도 그러면?"이라고 묻자, 서인영은 "당연하다"며 당당하게 답했다. 이에 찰스엔터는 "이렇게 공개해도 되냐"며 깜짝 놀랐다.서인영은 "나는 항상 현재 진행형이다. 쉰 적이 없다"며 코웃음쳤다. '서인영 현재 연애 중'이라는 자막을 통해서도 서인영의 연애 사실이 전해졌다.찰스엔터는 "저는 짝사랑은 꾸준히 했다. 간접 연애는 많이 했다"고 털어놨다. 서인영은 "상상 임신처럼 상상 연애냐. 그걸 왜 하고 있냐. 직접 몸으로 느껴도 모자랄 판국에"라며 발끈했다. 서인영이 "연애를 거부하는 것 아니냐"며 의아해하자 찰스엔터는 "아니다. 남자들 쪽에서 거부한다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr