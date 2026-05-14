그룹 에스파 멤버 닝닝이 명동 한복판에 등장했다. / 사진=닝닝 SNS

사진=닝닝 SNS

그룹 에스파 멤버 닝닝이 자유로운 일상을 즐겼다.닝닝은 지난 13일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 닝닝이 명동 한복판에서 전광판 속 자신을 발견하곤 놀란 표정을 짓고 있는 모습.닝닝은 마스크나 모자, 선글라스 등을 착용하고 있지 않았다. 그러나 다양한 국적의 외국인이 많이 모이는 장소임에도 불구하고 아무도 닝닝을 알아보지 못해 눈길을 끌었다.한편 닝닝이 속한 에스파는 오는 29일 오후 1시 정규 2집 'LEMONADE'(레모네이드)를 발매한다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr