그룹 에스파 멤버 닝닝이 명동 한복판에 등장했다. / 사진=닝닝 SNS
그룹 에스파 멤버 닝닝이 명동 한복판에 등장했다. / 사진=닝닝 SNS
그룹 에스파 멤버 닝닝이 자유로운 일상을 즐겼다.

닝닝은 지난 13일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 닝닝이 명동 한복판에서 전광판 속 자신을 발견하곤 놀란 표정을 짓고 있는 모습.

닝닝은 마스크나 모자, 선글라스 등을 착용하고 있지 않았다. 그러나 다양한 국적의 외국인이 많이 모이는 장소임에도 불구하고 아무도 닝닝을 알아보지 못해 눈길을 끌었다.
사진=닝닝 SNS
사진=닝닝 SNS
한편 닝닝이 속한 에스파는 오는 29일 오후 1시 정규 2집 'LEMONADE'(레모네이드)를 발매한다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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