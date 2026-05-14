'무명전설' 1대 우승자로 등극한 가수 성리가 소감을 말하고 있다. / 사진=MBN '무명전설'

가수 성리가 '무명전설' 1대 우승자가 됐다.지난 13일 생방송 된 MBN 오디션 프로그램 '무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁'(이하 '무명전설')에서는 긴 무명 생활을 청산하려는 가수들의 마지막 순위 전쟁이 펼쳐졌다.이날 방송에선 도전자들이 힘든 시간을 버텨온 자기 삶을 녹여낸 '인생 명곡' 미션을 선보였다.시청자 투표를 합산한 최종 순위는 1위 성리(4784점), 2위 하루(3542.3점), 3위 장한별(3513.82점), 4위 황윤성(3278.07점), 5위 정연호(3097.80점), 6위 이창민(2963.56점), 7위 이루네(2908.57점), 8위 박민수(2875.18점), 9위 이대환(2742.95점), 10위 김태웅(2610.80점) 순이었다.중간 순위 1위였던 성리는 이변 없이 1위를 차지했다. 그는 2012년 5인조 아이돌 그룹 케이보이즈로 데뷔한 후 2017년 '프로듀스 101' 시즌2 탈락과 7인조 아이돌 그룹 레인즈 등을 거쳤다. 여러 차례 고배를 마셨던 그는 이번 우승으로 14년 무명 생활을 청산했다.성리는 우승 소감으로 "가수라는 꿈을 가지고부터 생각보다 좌절을 많이 했다. 수 많은 오디션에 도전하면서도 '어렵구나, 힘들구나'를 깨달아 도배 일을 배우면서 꿈을 포기하려 했다"고 밝혔다. 이어 "(그런데도) 꿈을 포기하지 않은 것이 이런 눈부신 날을 만들어준 것 같다. 감사하다"고 전했다.어머니를 향한 효심도 깊었다. 성리는 객석에 앉은 어머니가 눈물을 참지 못하자 "결승 인생곡을 부를 때도 일부러 어머니를 보지 않았다. 주체가 되지 않을 것 같더라"고 설명했다.이어 성리는 "'무명전설' 우승으로 보답해드리는 것 같은 마음도 든다"며 "어머니가 고생하신 과거들이 너무 많이 떠오르는데 엄마가 꿈꿔보지 못한 행복한 나날을 만들어 드리고 싶다"고 전했다.한편 우승자에게는 우승 상금 1억 원을 비롯해 신곡 음원 발매와 전국 투어 콘서트, 크루즈 팬미팅이 준비돼 있다. 여기에 제주도 세컨 하우스 제공과 우승자 이름을 건 프로그램 제작, 우승자를 주인공으로 한 영화 제작도 이뤄진다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr