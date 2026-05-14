에이티즈 일본 싱글 5집 이미지 / 사진 제공=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 7월 새 일본 앨범을 발매한다.14일 에이티즈 소속사 KQ엔터테인먼트에 따르면 에이티즈는 오는 7월 29일 일본 싱글 5집을 발매한다. 싱글 발매 하루 전인 7월 28일에는 쇼케이스를 열고 신보 무대를 공개한다.에이티즈는 지난해 9월 일본에서 '애쉬스 투 라이트(Ashes to Light)'를 발매했다. 약 4년 6개월 만의 일본 정규 앨범이다. 이들은 이 앨범으로 일본 앨범 중 발매 첫 주 자체 최고 판매량을 뛰어넘었다.에이티즈는 지난해 월드 투어로 일본 팬들과 호흡했다. 사이타마에서 시작한 투어는 나고야와 고베까지 이어졌다. 이 가운데 고베 공연은 전회차 매진됐다.에이티즈는 오는 8월 4~6일 3일간 K-아레나 요코하마에서 팬 미팅을 열고 현지 팬들과 만날 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr