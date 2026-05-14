그룹 에이티즈(ATEEZ)가 7월 새 일본 앨범을 발매한다.
14일 에이티즈 소속사 KQ엔터테인먼트에 따르면 에이티즈는 오는 7월 29일 일본 싱글 5집을 발매한다. 싱글 발매 하루 전인 7월 28일에는 쇼케이스를 열고 신보 무대를 공개한다.
에이티즈는 지난해 9월 일본에서 '애쉬스 투 라이트(Ashes to Light)'를 발매했다. 약 4년 6개월 만의 일본 정규 앨범이다. 이들은 이 앨범으로 일본 앨범 중 발매 첫 주 자체 최고 판매량을 뛰어넘었다.
에이티즈는 지난해 월드 투어로 일본 팬들과 호흡했다. 사이타마에서 시작한 투어는 나고야와 고베까지 이어졌다. 이 가운데 고베 공연은 전회차 매진됐다.
에이티즈는 오는 8월 4~6일 3일간 K-아레나 요코하마에서 팬 미팅을 열고 현지 팬들과 만날 예정이다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
14일 에이티즈 소속사 KQ엔터테인먼트에 따르면 에이티즈는 오는 7월 29일 일본 싱글 5집을 발매한다. 싱글 발매 하루 전인 7월 28일에는 쇼케이스를 열고 신보 무대를 공개한다.
에이티즈는 지난해 9월 일본에서 '애쉬스 투 라이트(Ashes to Light)'를 발매했다. 약 4년 6개월 만의 일본 정규 앨범이다. 이들은 이 앨범으로 일본 앨범 중 발매 첫 주 자체 최고 판매량을 뛰어넘었다.
에이티즈는 지난해 월드 투어로 일본 팬들과 호흡했다. 사이타마에서 시작한 투어는 나고야와 고베까지 이어졌다. 이 가운데 고베 공연은 전회차 매진됐다.
에이티즈는 오는 8월 4~6일 3일간 K-아레나 요코하마에서 팬 미팅을 열고 현지 팬들과 만날 예정이다.
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