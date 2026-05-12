홈 연예가화제 김지원, 미모 말하면 입아파 입력 2026.05.12 17:51 수정 2026.05.12 17:51 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 배우 김지원이 12일 오후 서울 광진구 워커힐 호텔에서 열린 불가리 '에클레티카(ECLETTICA)' 하이 주얼리 이벤트 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '최동석과 이혼' 박지윤, 3일 만에 재회한 딸 잔고=1천원 "감동" 월 수익 1000만원인데 5남매 식비 80만원…"하인 같아" 아내 하소연 ('상담소') [공식] 황신혜, 4개월 만에 결국 새식구 맞는다…장윤정·정가은 떠나고 신계숙·양정아 합류 ('같이 삽시다') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT