손민수 임라라 부부 / 사진=텐아시아 DB

손민수-임라라 부부의 자녀 강단둥이남매가 96세 외증조할머니와 만났다. / 사진 제공｜KBS 2TV

손민수-임라라 부부의 자녀 강단둥이남매가 96세 외증조할머니와 만났다.지난 13일 방송된 '슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌') 621회는 '지금, 만나러 갑니다'편으로 MC 김종민과 랄랄이 함께했다.손민수-임라라 부부의 자녀 강단둥이남매는 초면인 외증조할머니에게 손을 내밀고 환하게 웃는 등 애교를 뽐내 절로 미소를 자아냈다. 볼살이 통통한 왕만두 단이는 외증조할머니의 이목구비를 쏙 빼닮아 눈길을 끌었다. 왕할머니는 단이를 뚫어져라 보고는 "별일이다"라며 웃은 뒤 "복스럽게 생겼다"라며 행복해했다. 외증조할머니는 "누가 딸이고 아들이게?"라고 묻는 손녀 임라라의 질문에 바로 강이와 단이를 구분하는가 하면, 이름이 "강이"라는 말에 "강아지라고 하지, 강아지야~"라고 불러 웃음을 선사했다.물만두 강이와 왕만두 단이는 외증조할머니 앞에서 개인기 퍼레이드를 펼쳐 귀여움을 자아냈다. 뒤집기를 가뿐하게 성공한 강이는 양손으로 앞으로 쭉 뻗고 발 끝에 힘을 주며 슈퍼맨 자세를 보여줘 절로 박수를 유발했다.하루만에 아이들에게 푹 빠진 외증조할머니의 얼굴에는 하루종일 미소가 가득했다. 외증조할머니는 쌍둥이를 낳은 임라라에게 "하나도 힘든데 둘을 낳았어? 재주도 좋다~"고 말하는 등 시종일관 예능감을 뽐내며 웃음을 안겼다. 임라라는 환한 미소를 짓는 할머니의 모습에 울컥했다. 그는 "할머니가 결혼식 때 몸이 안 좋아서 못 오셨다. 3년 전에 마지막으로 뵙고 오랜만에 뵙는다. 왕할머니가 좋아하는 모습을 보니 더 늦기 전에 아이들을 데리고 오길 잘했다는 생각이 든다"고 애틋한 마음을 전했다.KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr