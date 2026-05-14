'나는 SOLO'(나는 솔로) 31기의 러브라인이 '슈퍼 데이트권'을 계기로 크게 요동쳤다./사진=ENA·SBS Plus 방송 화면 캡처

'나는 SOLO'(나는 솔로) 31기의 러브라인이 '슈퍼 데이트권'을 계기로 크게 요동쳤다./사진=ENA·SBS Plus 방송 화면 캡처

'나는 SOLO'(나는 솔로) 31기의 러브라인이 '슈퍼 데이트권'을 계기로 크게 요동쳤다./사진=ENA·SBS Plus 방송 화면 캡처

'나는 SOLO'(나는 솔로) 31기의 러브라인이 '슈퍼 데이트권'을 계기로 크게 요동쳤다. 앞서 31기 옥순, 영숙, 정희가 경수와 러브라인을 형성한 순자를 따돌렸다는 의혹에 휩싸인 가운데, 이번 회차에서는 주동 논란의 중심에 섰던 옥순이 통편집 수준으로 분량이 줄어든 것 아니냐는 반응까지 나왔다. 실제 방송에서도 영호와의 데이트 장면을 제외하면 옥순의 등장 분량은 이전 회차보다 눈에 띄게 감소해 시선을 끌었다.13일 방송된 ENA·SBS Plus 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 '슈퍼 데이트권' 미션을 중심으로 엇갈린 선택과 질투, 눈물이 뒤엉킨 솔로나라 31번지의 이야기가 펼쳐졌다.데이트 이후 여자 숙소에서는 영숙, 옥순, 정희가 모여 각자의 삼각관계 고민을 털어놨다. 영숙은 경수·순자와의 2:1 데이트를 떠올리며 "난 내가 없는 줄 알았다"고 소외감을 표했다. 이어 "그런데도 나랑 이야기를 더 나눠보고 싶다고 하더라. 그런데 나에 대한 마음이 큰 건 아니래"라며 경수의 애매한 태도를 언급했다.반면 순자는 방 안에서 영자에게 조용히 속마음을 털어놨다. 그는 "저 방 사람들이 '데이트에서 다 씹어먹고 와!'라고 하는데 거기서 멘털이 갈리는 거다"라며 '걸스 토크'에 상처받았음을 고백했다. 이어 "만약 경수 님이 슈퍼 데이트권을 따서 다른 사람한테 쓰면 질투 날 것 같다"고 솔직하게 말했다.이후 '슈퍼 데이트권' 쟁탈전이 본격적으로 시작됐다. 여자 레이스에서는 순자와 영숙이 마지막까지 접전을 벌였다. 그러나 결승선을 앞둔 순간 영숙이 넘어지는 돌발 상황이 발생했고, 당황한 순자는 주변에서 "일단 들어가!"라고 외치자 그대로 결승선을 통과했다.모든 미션이 끝난 뒤 정희는 영식과 다시 1:1 대화를 나눴다. 정희는 "슈퍼 데이트권을 쓰는 게 맞는 건가 싶다"고 운을 뗐고, 영식은 "나한테 써주면 좋겠다"고 답했다. 하지만 정희는 제작진 인터뷰에서 "아직 답을 안 준 상태라 기분이 나빴다"며 서운함을 표했다.여자 숙소에서는 또 한 번 '걸스 토크'가 이어졌다. 옥순은 영숙에게 "우리 마음속 1등은 영숙 님이야!"라며 달리기 상황을 언급했고, 이 대화는 고스란히 옆방의 순자에게 들렸다. 급기야 영숙은 "아까 누군가의 다리에 걸려 넘어진 것 같다"고 추측성 발언까지 덧붙였다. 마침 경수는 여자 숙소를 찾아와 다친 영숙의 상태를 챙겼고, 이를 본 순자는 문 뒤에 숨어 눈물을 흘렸다.순자는 제작진과의 인터뷰에서 "경수 님이 영숙 님 다친 걸 챙기는 모습을 보니까 질투가 또 쌓였다. 힘든 게 라자냐처럼 켜켜이 쌓이는 느낌이었다"고 괴로운 심정을 털어놨다. 이런 상황 속 경수는 순자를 찾아가 '슈퍼 데이트권' 이야기를 꺼냈다. 그는 "조금은 이기적인 부탁일 수도 있는데 순자 님이 저한테 슈퍼 데이트권을 써줬으면 좋겠다"고 말했다.순자는 "경수 님 슈퍼 데이트권은 영숙 님한테 쓸 거 아니냐. 마음대로 해라. 본인 선택이지"라며 서운한 감정을 감추지 못했다. 결국 순자의 위경련 증상은 더욱 심해졌고, 제작진은 구급차를 호출해 순자를 병원으로 이동시켰다. 갑작스러운 상황에 경수는 "내 1순위인 사람이 나 때문에 저렇게 힘들어하는데 이게 맞나 싶었다"며 죄책감을 내비쳤다.순자가 병원으로 떠난 뒤 경수는 결국 결단을 내렸다. 그는 영숙을 따로 불러 "원래는 영숙 님에게 슈퍼 데이트권을 쓰려고 했었다. 그런데 지금 나를 많이 좋아해 주는 사람이 너무 힘들어하는 모습을 보니까 한 명에게 집중해야겠다는 생각이 들었다"고 말했고, 이를 들은 영숙은 복잡한 감정을 숨기지 못했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr