사진=최현준 SNS

그룹 V.O.S 최현준이 한국을 떠난다.최현준은 13일 자신의 SNS를 통해 이민 소식을 전했다. 그는 "수많은 고민 끝에 결정된 캐나다 이민 이제 시작한다"고 밝혔다.그는 "정말 신중히 결정했다. 갑작스럽게 느끼실 수 있을 분들께는 미안하고 아쉽지만 사실 오래전부터 고민 또 고민했다"고 말했다. 이어 "모든 삶의 방향이 아이들과 가족에게 흘러 더 건강하고 행복한 미래를 만들어 보려고 한다"고 설명했다.그러면서도 "그래도 매년 10, 11, 12월에는 한국에서 계속 공연할 것"이라고 약속했다. 그는 "앞으로 4분기 가수로서 새로운 루틴 적응 잘 해내 보겠다"고 했다.최현준은 "조금이라도 서운해하실 분들 이해 부탁한다. 욕심일 수 있지만 저의 새로운 삶 응원해 달라"며 팬들에게 양해를 구했다.최현준은 다음 달 16일까지 일정을 소화하고 다음 날인 6월 17일에 이민 갈 예정이다.정말이지 수많은 고민끝에 결정된 캐나다 이민 이제 시작합니다.언제나 최종 종착지가 어디가 될지 모르는 우리 가족의 앞날에이번 밴쿠버에서 누리게 될 새로운 도전에 행복한 기적들만 가득하길.더 행복해질 우리가 되길 바라며.ps. 눈치채신 분들도 계셨겠지만 정말 신중히 결정했어요.갑작스럽게 느끼실 수 있을 분들께는 미안하고 아쉽지만사실 오래전부터 고민 또 고민했었습니다.모든 삶의 방향이 아이들과 가족에게 흘러 더 건강하고 행복한 미래 만들어 보려고요.그래도 매년 10, 11, 12월에는 한국에서 계속 공연할 겁니다!앞으로 4분기 가수로서 새로운 루틴 적응 잘 해내 볼게요.조금이라도 서운해하실 분들 이해 부탁해요.욕심일 수 있지만 저의 새로운 삶 응원해 주세요.(6월 16일까지 스케줄 열심히 해내고 6월 17일에 갑니다.)김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr